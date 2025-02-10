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Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

10 февраля 2025 г. 21:19

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

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11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

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08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

Народный депутат Нина Южанина назвала, сколько людей в Украине не работают официально. По ее словам, речь идет о 8 миллионах граждан.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 10 февраля.

Неофициальное трудоустройство

Южанина отметила, что необязательно эти 8 миллионов человек безработные. По ее словам, они просто не стоят на учете или не трудоустроены официально.

"Как решить этот вопрос? Давайте разберемся с ВПЛ, с теми людьми, которые на территории Украины, а потом будем говорить о тех, кто за рубежом. Потому что среди людей, которые за пределами Украины, тех, кто вернется обратно, очень малый процент. Очень", — добавила нардеп.

Напомним, Новини.LIVE проанализировали вакансии и требования, за которые предлагают заработок в размере около 100 тысяч гривен.

Также, если не произойдет глобальных изменений, рынок труда в 2025 году, вероятно, будет развиваться в том же русле, что и в 2024 году.

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09:00 В ДШВ показали работу защитников во время наступления на Курщине

08:48 На Полтавщине села остались без газа из-за ракетного удара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 В Украине выросли цены на коммуналку — новые тарифы

08:42 В 28-й ОМБр объяснили, как россияне устраивают "засады" для ВСУ

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
Text

23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

Text

21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Text

17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Text

15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году