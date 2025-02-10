Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

Народный депутат Нина Южанина назвала, сколько людей в Украине не работают официально. По ее словам, речь идет о 8 миллионах граждан.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 10 февраля.

Неофициальное трудоустройство

Южанина отметила, что необязательно эти 8 миллионов человек безработные. По ее словам, они просто не стоят на учете или не трудоустроены официально.

"Как решить этот вопрос? Давайте разберемся с ВПЛ, с теми людьми, которые на территории Украины, а потом будем говорить о тех, кто за рубежом. Потому что среди людей, которые за пределами Украины, тех, кто вернется обратно, очень малый процент. Очень", — добавила нардеп.

Напомним, Новини.LIVE проанализировали вакансии и требования, за которые предлагают заработок в размере около 100 тысяч гривен.

Также, если не произойдет глобальных изменений, рынок труда в 2025 году, вероятно, будет развиваться в том же русле, что и в 2024 году.