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Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

10 лютого 2025 р. 21:19

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

Text

08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2025
Text

23:52 У РДК назвали, скільки ще готова воювати Росія

Text

21:19 Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

Text

17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

Народна депутатка Ніна Южаніна назвала, скільки людей в Україні не працюють офіційно. За її словами, йдеться про 8 мільйонів громадян.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 10 лютого.

Неофіційне працевлаштування

Южаніна зазначила, що необовʼязково ці 8 мільйонів людей безробітні. За її словами, вони просто не стоять на обліку чи не працевлаштовані офіційно.

"Як розвʼязати це питання? Розберімось із ВПО, з тими людьми, які на території України, а потім говоритимемо про тих, хто за кордоном. Бо серед людей, які за межами України, тих, хто повернеться назад, дуже малий відсоток. Дуже", — додала нардепка.

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували вакансії та вимоги, за які пропонують заробіток у розмірі близько 100 тисяч гривень.

Також, якщо не станеться глобальних змін, ринок праці у 2025 році, ймовірно, буде розвиватися в тому ж руслі, що й у 2024 році.

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09:49 У Херсоні пролунали вибухи

09:47 Кращий подарунок до Дня закоханих — три смартфони до 5000 грн

09:44 Почнеться пекло — Трамп закликав ХАМАС звільнити заручників

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:35 Загроза з боку Чорного моря — кораблі РФ з Калібрами

09:19 США закликають Європу купувати більше зброї для України

09:08 У Третій штурмовій "рознесли" відомого коміка за жарт про князя

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08:00 Чого очікувати від Мюнхенської конференції — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2025
Text

23:52 У РДК назвали, скільки ще готова воювати Росія

Text

21:19 Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

Text

17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році