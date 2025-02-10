Южаніна назвала, скільки українців працюють неофіційно

Народна депутатка Ніна Южаніна назвала, скільки людей в Україні не працюють офіційно. За її словами, йдеться про 8 мільйонів громадян.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 10 лютого.

Неофіційне працевлаштування

Южаніна зазначила, що необовʼязково ці 8 мільйонів людей безробітні. За її словами, вони просто не стоять на обліку чи не працевлаштовані офіційно.

"Як розвʼязати це питання? Розберімось із ВПО, з тими людьми, які на території України, а потім говоритимемо про тих, хто за кордоном. Бо серед людей, які за межами України, тих, хто повернеться назад, дуже малий відсоток. Дуже", — додала нардепка.

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували вакансії та вимоги, за які пропонують заробіток у розмірі близько 100 тисяч гривень.

Також, якщо не станеться глобальних змін, ринок праці у 2025 році, ймовірно, буде розвиватися в тому ж руслі, що й у 2024 році.