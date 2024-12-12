Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

В Украине одно из самых жестких законодательств в сфере финансового мониторинга. С начала 2024 года было 1,3 миллиона сообщений о подозрительных банковских операциях.
Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.
Работа финмониторинга в Украине
По словам Южаниной, Госфинмониторинг за 2024 год получил 1,3 миллиона сообщений о подозрительных банковских операциях. В то же время, она считает, что законодательство в этой сфере является одним из самых жестких.
"Наибольшее количество этих сообщений — от банков, которые касаются именно операций более 400 тысяч гривен", — сообщила нардеп.
Южанина добавила, что банки фактически начинают выполнять роль налоговой через новый метод контроля вместо того, чтобы дорабатывать действующие механизмы.
Напомним, в Государственном бюджете на 2025 г. утверждены показатели минимальной месячной заработной платы на уровне 8000 гривен.
А Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% с 13 декабря 2024 года.