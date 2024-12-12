Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

В Україні одне із найжорсткіших законодавств у сфері фінансового моніторингу. З початку 2024 року було 1,3 мільйони повідомлень про підозрілі банківські операції.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Робота фінмоніторингу в Україні

За словами Южаніної, Держфінмоніторинг за 2024 рік отримав 1,3 мільйона повідомлень про підозрілі банківські операції. Водночас вона вважає, що законодавство у цій сфері є одним із найжорсткіших.

"Найбільша кількість із цих повідомлень — від банків, які стосуються саме операцій понад 400 тисяч гривень", — повідомила нардепка.

Южаніна додала, що банки фактично починають виконувати роль податкової через новий метод контролю замість того, аби доопрацьовувати діючі механізми.

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2025 рік затверджені показники мінімальної місячної заробітної плати на рівні 8000 гривень.

А Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5% з 13 грудня 2024 року.