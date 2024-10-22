Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко прокомментировал заявление о возможном снижении мобилизационного возраста. По его словам, мобилизация лиц, не достигших 18 лет, является грубым нарушением международного права.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 22 октября.

Юрист о снижении мобилизационного возраста

Пилипенко заявил, что служить в ВСУ должны исключительно совершеннолетние граждане.

"Набор в ряды ВСУ лиц, не достигших 15 лет, — военное преступление. [...] Дети у нас по конвенции о защите прав ребенка до 18 лет, и любые разговоры о снижении мобилизационного возраста нужно слушать в парламенте, который единственный имеет право устанавливать этот мобилизационный возраст, а все остальные эксперты, деятели — это просто разговоры, ничего общего с реальностью не имеющие", — пояснил юрист.

Ранее мы писали, что Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министерша юстиции Ольга Стефанишина ответила, требуют ли партнеры от Украины снизить мобилизационный возраст.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко высказал свое мнение по поводу предложения снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Он отметил, что поскольку Конституция позволяет лицу с 21 года становиться депутатом, то с 20 лет он может быть солдатом.