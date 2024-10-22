Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко прокоментував заяву щодо можливого зниження мобілізаційного віку. За його словами, мобілізація осіб, які не досягли 18 років, є грубим порушенням міжнародного права.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Юрист про зниження мобілізаційного віку

Пилипенко заявив, що служити у ЗСУ мають виключно повнолітні громадяни.

"Набір до лав ЗСУ осіб, які не досягли 15 років, — військовий злочин. [...] Діти у нас за конвенцією про захист прав дитини до 18 років, і будь-які розмови про зниження мобілізаційного віку потрібно слухати в парламенті, який єдиний має право встановлювати цей мобілізаційний вік, а всі решта експерти, діячі — це просто розмови, які нічого спільного не мають з реальністю", — пояснив юрист.

Раніше ми писали, що Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина відповіла, чи вимагають партнери від України знизити мобілізаційний вік.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко висловив свою думку щодо пропозиції знизити мобілізаційний вік до 20 років. Він зазначив, що оскільки Конституція дозволяє особі з 21 року ставати депутатом, то з 20 років вона може бути солдатом.