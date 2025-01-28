Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

В учреждениях, где сейчас наименее автоматизированы процессы, больше всего коррупции. Большое количество чиновников и бумажной волокиты влияет на это напрямую.

Такое заявление сделал заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 января.

Где в Украине больше всего коррупции

Как отметил юрист, самым простым примером является автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. В таком случае исключен человеческий фактор, то есть водители не смогут дать взятку полицейским. Вместо этого им придется оплатить штраф за нарушение или доказывать в суде отсутствие вины.

"Где больше всего присутствуют чиновники, там больше всего есть коррупция. Меньше всего там, где все автоматизировано. Например, ЦПАУ. Пошел, зарегистрировался в электронную очередь, все сделал и имеешь автоматически. Все услуги государства тебе предоставлены", — отметил Пилипенко.

По его словам, в других сферах коррупция на высоком уровне из-за бюрократических процессов. Решить эти проблемы, по мнению Пилипенко, можно путем цифровизации.

Напомним, в НАПК опубликовали отчет, в котором показаны самые коррумпированные отрасли в Украине. Более 90% украинцев считают это главной проблемой после агрессии РФ.

Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны. Это произошло из-за того, что Рустем Умеров отказался продлевать контракт с Мариной Безруковой еще на год.