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Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

28 января 2025 г. 14:19

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025
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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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В учреждениях, где сейчас наименее автоматизированы процессы, больше всего коррупции. Большое количество чиновников и бумажной волокиты влияет на это напрямую.

Такое заявление сделал заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 января.

Где в Украине больше всего коррупции

Как отметил юрист, самым простым примером является автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. В таком случае исключен человеческий фактор, то есть водители не смогут дать взятку полицейским. Вместо этого им придется оплатить штраф за нарушение или доказывать в суде отсутствие вины.

"Где больше всего присутствуют чиновники, там больше всего есть коррупция. Меньше всего там, где все автоматизировано. Например, ЦПАУ. Пошел, зарегистрировался в электронную очередь, все сделал и имеешь автоматически. Все услуги государства тебе предоставлены", — отметил Пилипенко.

По его словам, в других сферах коррупция на высоком уровне из-за бюрократических процессов. Решить эти проблемы, по мнению Пилипенко, можно путем цифровизации.

Напомним, в НАПК опубликовали отчет, в котором показаны самые коррумпированные отрасли в Украине. Более 90% украинцев считают это главной проблемой после агрессии РФ.

Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны. Это произошло из-за того, что Рустем Умеров отказался продлевать контракт с Мариной Безруковой еще на год.

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14:58 Мэра Дрогобыча наказали за провал плана мобилизации — реакция

14:56 Было очень страшно — одесситы рассказали, как пережили атаку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:48 Каллас ответила, что войдет в новый пакет санкции против России

14:45 В Украине запустят первый почтовый банк — детали

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE