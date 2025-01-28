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Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

28 січня 2025 р. 14:19

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13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

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13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

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10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

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В установах, де зараз найменш автоматизовані процеси, найбільше корупції. Велика кількість чиновників та паперової тяганини впливає на це напряму.

Таку заяву зробив заслужений юрист України Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 січня.

Де в Україні найбільше корупції

Як зазначив юрист, найпростішим прикладом є автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. В такому випадку виключений людський фактор, тобто водії не зможуть дати хабар поліцейським. Натомість їм доведеться сплатити штраф за порушення чи доводити в суді відсутність провини.

"Де найбільше присутні чиновники, там найбільше є корупція. Найменше там, де все автоматизовано. Наприклад, ЦНАПи. Пішов, зареєструвався в електронну чергу, все зробив і маєш автоматично. Всі послуги держави тобі надані", — зазначив Пилипенко.

За його словами, в інших сферах корупція на високому рівні через бюрократичні процеси. Розв'язати ці проблеми, на думку Пилипенка, можна шляхом цифровізації.

Нагадаємо, в НАЗК опублікували звіт, в якому показано найкорумпованіші галузі в Україні. Понад 90% українців вважають це головною проблемою після агресії РФ.

Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони. Це сталося через те, що Рустем Умєров відмовився продовжувати контракт з Мариною Безруковою ще на рік.

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14:58 Мера Дрогобича покарали за провал плану мобілізації — реакція

14:56 Було дуже страшно — одесити розповіли, як пережили атаку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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