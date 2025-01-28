Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

В установах, де зараз найменш автоматизовані процеси, найбільше корупції. Велика кількість чиновників та паперової тяганини впливає на це напряму.

Таку заяву зробив заслужений юрист України Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 січня.

Де в Україні найбільше корупції

Як зазначив юрист, найпростішим прикладом є автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. В такому випадку виключений людський фактор, тобто водії не зможуть дати хабар поліцейським. Натомість їм доведеться сплатити штраф за порушення чи доводити в суді відсутність провини.

"Де найбільше присутні чиновники, там найбільше є корупція. Найменше там, де все автоматизовано. Наприклад, ЦНАПи. Пішов, зареєструвався в електронну чергу, все зробив і маєш автоматично. Всі послуги держави тобі надані", — зазначив Пилипенко.

За його словами, в інших сферах корупція на високому рівні через бюрократичні процеси. Розв'язати ці проблеми, на думку Пилипенка, можна шляхом цифровізації.

Нагадаємо, в НАЗК опублікували звіт, в якому показано найкорумпованіші галузі в Україні. Понад 90% українців вважають це головною проблемою після агресії РФ.

Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони. Це сталося через те, що Рустем Умєров відмовився продовжувати контракт з Мариною Безруковою ще на рік.