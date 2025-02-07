Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко считает, что вопрос об ордере на арест и трибунале против российского диктатора Владимира Путина не должны подниматься на мирных переговорах. То же касается и преступлений государства-агрессора.

Об этом Пилипенко сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 февраля.

Преступления не могут быть предметом переговоров

Юрист отметил, что ответственность Путина и россиян является отдельным вопросом, который не может стать предметом компромисса. Каждый военный преступник должен быть наказан, независимо от политических договоренностей.

"Переговоры могут вестись об устойчивом прекращении огня. Переговоры могут быть относительно того, как и когда Украина получит полный суверенитет над своей территорией, которая находится под оккупацией и т.д.", - пояснил Пилипенко.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о завершении войны с российским диктатором Владимиром Путиным. Но по мнению украинского лидера, Путин боится личной встречи. Также в МИД Великобритании заявили, что Путин несерьезно относится к идее переговоров.