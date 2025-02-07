Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко вважає, що питання щодо ордеру на арешт та трибуналу проти російського диктатора Володимира Путіна не повинні підніматися на мирних переговорах. Те саме стосується і злочинів держави-агресора.

Про це Пилипенко повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 лютого.

Злочини не можуть бути предметом переговорів

Юрист наголосив, що відповідальність Путіна та росіян є окремим питанням, яке не може стати предметом компромісу. Кожен воєнний злочинець має бути покараний, незалежно від політичних домовленостей.

"Перемовини можуть вестися про стійке припинення вогню. Перемовини можуть бути щодо того, як і коли Україна отримає повний суверенітет над своєю територією, яка перебуває під окупацією тощо", — пояснив Пилипенко.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про завершення війни з російським диктатором Володимиром Путіним. Але на думку українського лідера, Путін боїться особистої зустрічі. Також в МЗС Великої Британії заявили, що Путін несерйозно ставиться до ідеї переговорів.