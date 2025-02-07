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Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

07 лютого 2025 р. 12:35

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7 лютого 2025
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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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Заслужений юрист України Володимир Пилипенко вважає, що питання щодо ордеру на арешт та трибуналу проти російського диктатора Володимира Путіна не повинні підніматися на мирних переговорах. Те саме стосується і злочинів держави-агресора. 

Про це Пилипенко повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 лютого.

Злочини не можуть бути предметом переговорів

Юрист наголосив, що відповідальність Путіна та росіян є окремим питанням, яке не може стати предметом компромісу. Кожен воєнний злочинець має бути покараний, незалежно від політичних домовленостей.

"Перемовини можуть вестися про стійке припинення вогню. Перемовини можуть бути щодо того, як і коли Україна отримає повний суверенітет над своєю територією, яка перебуває під окупацією тощо", — пояснив Пилипенко.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про завершення війни з російським диктатором Володимиром Путіним. Але на думку українського лідера, Путін боїться особистої зустрічі. Також в МЗС Великої Британії заявили, що Путін несерйозно ставиться до ідеї переговорів.

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22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

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