Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО напрямую зависит от победы над коррупцией. Ведь ни одна структура не будет приглашать к себе участника, который будет разворовывать выделяемые ресурсы.

Об этом в эфире День.LIVE заявил доктор юридических наук Леонид Емец в среду, 25 сентября.

Членство Украины в НАТО

Как заявил доктор юридических наук Леонид Емец, Украина имеет уникально обученных солдат, которыми не может похвастаться ни одна другая армия, однако для членства в НАТО одной армии недостаточно.

"НАТО — это не только о военном сотрудничестве. Это совместные финансы, это совместная работа. Они имеют задачи, имеют бюджеты, имеют руководство, которое избирается. И никто не пригласит к себе участника, который будет разворовывать себе по карманам те ресурсы, которые выделяются", — сказал юрист.

По словам Емца, страны-члены Альянса должны понимать, что в Украине не продолжается борьба с коррупцией, уже наступила победа над коррупцией.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили о приближении Украины к Альянсу и усилении украинского ПВО.

Как ранее писали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность окончания войны зависит от увеличения поставок оружия для украинских военных. По его словам, так российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему не удастся получить желаемое силой.