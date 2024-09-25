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Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

25 вересня 2024 р. 17:39

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13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

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12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

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12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

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10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

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Членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються. 

Про це в ефірі День.LIVE заявив доктор юридичних наук Леонід Ємець у середу, 25 вересня. 

Членство України в НАТО — умови

Як заявив доктор юридичних наук Леонід Ємець, Україна має унікально навчених солдатів, якими не може похвалитися жодна інша армія, проте для членства в НАТО однієї армії недостатньо. 

"НАТО — це не лише про військову співпрацю. Це спільні фінанси, це спільна робота. Вони мають завдання, мають бюджети, мають керівництво, яке обирається. І ніхто не запросить до себе учасника, який буде розкрадати собі по кишенях ті ресурси, які виділяються", — сказав юрист.

За словами Ємця, країни-члени Альянсу мають розуміти, що в Україні не триває боротьба з корупцією, вже наступила перемога над корупцією. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення України до Альянсу та посилення української ППО. 

Як раніше писали Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що імовірність закінчення війни залежить від збільшення постачання зброї для українських військових. За його словами, так російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що йому не вдасться отримати бажане силою.

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17:52 Капітану заарештованого на Одещині судна оголосили підозру — деталі

17:34 Укргідрометцентр жахає нічним холодом та грозами — прогноз погоди на завтра

17:24 Легендарний В'єрі дав оцінку Довбику в Ромі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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