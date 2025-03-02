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Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

2 марта 2025 г. 15:26

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
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В Лондоне (Великобритания) 2 марта уже начинается саммит европейских лидеров. Главный вопрос — дальнейшая поддержка Украины.

Какое решение примут — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Саммит в Лондоне 2 марта

Премьер-министр Британии Кир Стармер встречает лидеров Европы, которые прибывают на важный саммит по Украине. Главной темой обсуждения будет дальнейшая поддержка Киева.

Ранее туда уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А 1 марта в Великобританию приехал и украинский Президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее правительство Украины раскрыло подробности саммита в Лондоне.

Также мы писали, что Украина, Великобритания и Франция наработают план мира и покажут США.

В то же время известно, что Великобритания не пригласила лидеров Балтии на саммит. Латвия, Литва и Эстония выразили возмущение по этому поводу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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