Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

В Лондоне (Великобритания) 2 марта уже начинается саммит европейских лидеров. Главный вопрос — дальнейшая поддержка Украины.

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Саммит в Лондоне 2 марта

Премьер-министр Британии Кир Стармер встречает лидеров Европы, которые прибывают на важный саммит по Украине. Главной темой обсуждения будет дальнейшая поддержка Киева.

Ранее туда уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. А 1 марта в Великобританию приехал и украинский Президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее правительство Украины раскрыло подробности саммита в Лондоне.

Также мы писали, что Украина, Великобритания и Франция наработают план мира и покажут США.

В то же время известно, что Великобритания не пригласила лидеров Балтии на саммит. Латвия, Литва и Эстония выразили возмущение по этому поводу.