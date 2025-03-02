Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

У Лондоні (Велика Британія) 2 березня вже розпочинається саміт європейських лідерів. Головне питання — подальша підтримка України.

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Саміт у Лондоні 2 березня

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрічає лідерів Європи, які прибувають на важливий саміт щодо України. Головною темою обговорення буде подальша підтримка Києва.

Раніше туди вже прибули президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. А 1 березня у Велику Британію приїхав і український Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше уряд України розкрив подробиці саміту в Лондоні.

Також ми писали, що Україна, Британія та Франція напрацюють план миру та покажуть США.

Водночас відомо, що Велика Британія не запросила лідерів Балтії на саміт. Латвія, Литва та Естонія висловили обурення з цього приводу.