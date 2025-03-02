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Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

02 березня 2025 р. 15:26

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

У Лондоні (Велика Британія) 2 березня вже розпочинається саміт європейських лідерів. Головне питання — подальша підтримка України.

Яке рішення ухвалять — дивіться в ефірі Новини.LIVE

Саміт у Лондоні 2 березня

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрічає лідерів Європи, які прибувають на важливий саміт щодо України. Головною темою обговорення буде подальша підтримка Києва.

Раніше туди вже прибули президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. А 1 березня у Велику Британію приїхав і український Президент Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше уряд України розкрив подробиці саміту в Лондоні.

Також ми писали, що Україна, Британія та Франція напрацюють план миру та покажуть США.  

Водночас відомо, що Велика Британія не запросила лідерів Балтії на саміт. Латвія, Литва та Естонія висловили обурення з цього приводу. 

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16:16 Там жах — військовий виступив на акції FreeAzov в Одесі (фото)

16:14 Премʼєри Канади, Данії та Шольц прибули на саміт — відео

16:09 Зеленський прибув на саміт лідерів щодо України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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