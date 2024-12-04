Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

В соцзащите колесное электрическое кресло для людей с инвалидностью стоит 100 тысяч гривен. В то же время такое же кресло на таком сайте, как OLX, стоит в пять раз дешевле, то есть 20 тысяч гривен.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил Олег Иваненко, глава ГПО "Киевская областная ассамблея людей с инвалидностью".

Почему стоимость инвалидного кресла в соцслужбах дороже

Ссылаясь на собственный опыт Олег Иваненко рассказал, что из-за государственных фильтров, либо проще говоря проблем бюрократии, получение электрического колесного кресла занимает месяцы и в пять раз дороже, чем на маркетплейсах.

Чтобы решить проблему, эксперт предлагает ввести монетизацию реабилитационных средств. Речь идет о том, чтобы вместо тендеров и сложной логистики государство начало выплачивать деньги напрямую людям с инвалидностью. Они в свою очередь будут сами выбирать, как и на что тратить эти средства.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве создадут инклюзивное пространство для людей с ментальной инвалидностью.

Также мы писали, кому из граждан с инвалидностью в 2025 году придется пройти повторный осмотр. И, кроме того, как именно будут оценивать инвалидность.