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Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

4 декабря 2024 г. 0:00

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00:00 Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

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В соцзащите колесное электрическое кресло для людей с инвалидностью стоит 100 тысяч гривен. В то же время такое же кресло на таком сайте, как OLX, стоит в пять раз дешевле, то есть 20 тысяч гривен.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил Олег Иваненко, глава ГПО "Киевская областная ассамблея людей с инвалидностью".

Почему стоимость инвалидного кресла в соцслужбах дороже

Ссылаясь на собственный опыт Олег Иваненко рассказал, что из-за государственных фильтров, либо проще говоря проблем бюрократии, получение электрического колесного кресла занимает месяцы и в пять раз дороже, чем на маркетплейсах.

Чтобы решить проблему, эксперт предлагает ввести монетизацию реабилитационных средств. Речь идет о том, чтобы вместо тендеров и сложной логистики государство начало выплачивать деньги напрямую людям с инвалидностью. Они в свою очередь будут сами выбирать, как и на что тратить эти средства.

https://t.me/novynylive/130395

 

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве создадут инклюзивное пространство для людей с ментальной инвалидностью.

Также мы писали, кому из граждан с инвалидностью в 2025 году придется пройти повторный осмотр. И, кроме того, как именно будут оценивать инвалидность.

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23:55 Как сократилось количество населения в Украине из-за войны

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00:00 Инвалидные кресла государство покупает дороже, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE