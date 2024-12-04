Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

У соцзахисту колісне електричне крісло для людей з інвалідністю коштує 100 тисяч гривень. Водночас таке саме крісло на такому сайті, як OLX, коштує у п'ять разів дешевше, тобто, 20 тисяч гривень.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив Олег Іваненко, очільник ГПО "Київська обласна асамблея людей з інвалідністю".

Чому вартість інвалідного крісла у соцслужбах дорожче

Посилаючись на власний досвід Олег Іваненко розповів, що через державні фільтри, або простіше кажучи проблеми бюрократії, отримання електричного колісного крісла займає місяці і у п'ять разів дорожче, ніж на маркетплейсах.

Щоб вирішити цю проблему, експерт запропонував запровадити монетизацію реабілітаційних засобів. Мова йде про те, щоб замість тендерів і складної логістики, держава почала виплачувати гроші напряму людям з інвалідністю. Вони у свою чергу, будуть самі обирати, як і на що витрачати ці кошти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві створять інклюзивний простір для людей з ментальною інвалідністю.

Також ми писали, кому з громадян з інвалідністю у 2025 році доведеться пройти повторний огляд. І крім того, як саме будуть оцінювати інвалідність.