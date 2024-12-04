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Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

04 грудня 2024 р. 00:00

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00:00 Інвалідні крісла держава купує дорожче, — Іваненко

3 грудня 2024
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23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

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У соцзахисту колісне електричне крісло для людей з інвалідністю коштує 100 тисяч гривень. Водночас таке саме крісло на такому сайті, як OLX, коштує у п'ять разів дешевше, тобто, 20 тисяч гривень.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив Олег Іваненко, очільник ГПО "Київська обласна асамблея людей з інвалідністю".

Чому вартість інвалідного крісла у соцслужбах дорожче

Посилаючись на власний досвід Олег Іваненко розповів, що через державні фільтри, або простіше кажучи проблеми бюрократії, отримання електричного колісного крісла займає місяці і у п'ять разів дорожче, ніж на маркетплейсах.

Щоб вирішити цю проблему, експерт запропонував запровадити монетизацію реабілітаційних засобів. Мова йде про те, щоб замість тендерів і складної логістики, держава почала виплачувати гроші напряму людям з інвалідністю. Вони у свою чергу, будуть самі обирати, як і на що витрачати ці кошти.

https://t.me/novynylive/130395

 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві створять інклюзивний простір для людей з ментальною інвалідністю.

Також ми писали, кому з громадян з інвалідністю у 2025 році доведеться пройти повторний огляд. І крім того, як саме будуть оцінювати інвалідність.

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00:35 Україна розробила власний аналог дрону Mavic

00:35 Години без світла — графіки відключень у Харкові на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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