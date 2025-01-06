Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. А ВСУ начали наступательные действия в Курской области.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

глава СВРУ (2005-2010 гг.), генерал ВСУ Николай Маломуж;

командир отдельной службы БпЛА УДА Ашот Арутюнян;

юрист-международник Роман Еделев;

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

доктор социологических наук Александр Шульга;

политолог Гончарук Валерий;

политический аналитик Александр Кондратенко;

вице-президент Energy Club Иван Григорук;

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману: основные заявления;

активизация операции на Курщине;

чем грозит новый вирус, который распространяется по миру.

Ранее Зеленский объяснил, почему выборы в Украине невозможны во время военного положения.

А Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману.