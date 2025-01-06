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Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025 г. 8:00

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. А ВСУ начали наступательные действия в Курской области.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • глава СВРУ (2005-2010 гг.), генерал ВСУ Николай Маломуж;
  • командир отдельной службы БпЛА УДА Ашот Арутюнян;
  • юрист-международник Роман Еделев;
  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной; 
  • доктор социологических наук Александр Шульга;
  • политолог Гончарук Валерий;
  • политический аналитик Александр Кондратенко;
  • вице-президент Energy Club Иван Григорук;

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману: основные заявления;
  • активизация операции на Курщине;
  • чем грозит новый вирус, который распространяется по миру.

Ранее Зеленский объяснил, почему выборы в Украине невозможны во время военного положения.

А Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману.

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08:34 В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году

08:07 В РФ обеспокоены из-за украинской РЭБ в Курской области, — ІЅԜ

08:02 В Луцке мужчина обругал работников ТЦК и СП — его судили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Отсутствие услуги "єМалятко" в "Дії" — как получить выплаты

07:45 РФ атаковала железную дорогу на Киевщине — ряд поездов опаздывают

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5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру