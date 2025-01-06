Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. А ВСУ начали наступательные действия в Курской области.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- глава СВРУ (2005-2010 гг.), генерал ВСУ Николай Маломуж;
- командир отдельной службы БпЛА УДА Ашот Арутюнян;
- юрист-международник Роман Еделев;
- президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах;
- политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
- доктор социологических наук Александр Шульга;
- политолог Гончарук Валерий;
- политический аналитик Александр Кондратенко;
- вице-президент Energy Club Иван Григорук;
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману: основные заявления;
- активизация операции на Курщине;
- чем грозит новый вирус, который распространяется по миру.
Ранее Зеленский объяснил, почему выборы в Украине невозможны во время военного положения.
А Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману.