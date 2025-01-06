Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. А ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- голова СЗРУ (2005-2010 рр.), генерал ЗСУ Микола Маломуж;
- командир окремої служби БпЛА УДА Ашот Арутюнян;
- юрист-міжнародник Роман Єделєв;
- президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;
- політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- доктор соціологічних наук Олександр Шульга;
- політолог Гончарук Валерій;
- політичний аналітик Олександр Кондратенко;
- віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- інтерв’ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману: основні заяви;
- активізація операції на Курщині;
- чим загрожує новий вірус, який шириться світом.
Раніше Зеленський пояснив, чому вибори в Україні неможливі під час воєнного стану.
А Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману.