Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. А ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова СЗРУ (2005-2010 рр.), генерал ЗСУ Микола Маломуж;

командир окремої служби БпЛА УДА Ашот Арутюнян;

юрист-міжнародник Роман Єделєв;

президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

доктор соціологічних наук Олександр Шульга;

політолог Гончарук Валерій;

політичний аналітик Олександр Кондратенко;

віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

інтерв’ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману: основні заяви;

активізація операції на Курщині;

чим загрожує новий вірус, який шириться світом.

Раніше Зеленський пояснив, чому вибори в Україні неможливі під час воєнного стану.

А Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману.