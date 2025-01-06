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Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2025 р. 08:00

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

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08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. А ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова СЗРУ (2005-2010 рр.), генерал ЗСУ Микола Маломуж;
  • командир окремої служби БпЛА УДА Ашот Арутюнян;
  • юрист-міжнародник Роман Єделєв;
  • президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний; 
  • доктор соціологічних наук Олександр Шульга;
  • політолог Гончарук Валерій;
  • політичний аналітик Олександр Кондратенко;
  • віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • інтерв’ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману: основні заяви;
  • активізація операції на Курщині;
  • чим загрожує новий вірус, який шириться світом.

Раніше Зеленський пояснив, чому вибори в Україні неможливі під час воєнного стану.

А Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману.

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10:17 Зеленський розповів, як він ставиться до Одеси

10:09 Київстар змінить вартість та умови тарифів — перелік

09:53 Росія запустила по Україні 128 дронів — скільки цілей збила ППО

09:43 Відключення світла 6 січня — кому з одеситів підготуватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

09:27 Розлив нафти у Керченській протоці — загинуло понад 30 дельфінів

09:22 У Харкові жінка судилась з Ощадбанком через списання 64 тис. грн

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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