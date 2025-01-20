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Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025 г. 8:00

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Сегодня, 20 января, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, чего ожидать от новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, инаугурация которого состоится уже сегодня.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Инаугурация Дональда Трампа: чего ждать от нового президента США?
  • Военный омбудсмен получила более 3800 обращений от военных: на что жалуются?
  • ХАМАС освободил первых израильских заложников.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • офицер вооруженных сил Украины Сергей Шакун;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Ранее мы писали, что Трамп назвал своей заслугой прекращение огня между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. В воскресенье во время митинга в Вашингтоне он заявил, что это "могло произойти только в результате нашей исторической победы".

Также накануне дня инаугурации Трамп прорекламировал возвращение приложения TikTok, которое с вечера субботы было заблокировано в Штатах и удалено из магазинов мобильных приложений.

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23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок