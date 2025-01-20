Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 20 января, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, чего ожидать от новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, инаугурация которого состоится уже сегодня.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Инаугурация Дональда Трампа: чего ждать от нового президента США?

Военный омбудсмен получила более 3800 обращений от военных: на что жалуются?

ХАМАС освободил первых израильских заложников.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик Евгений Дикий;

офицер вооруженных сил Украины Сергей Шакун;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Ранее мы писали, что Трамп назвал своей заслугой прекращение огня между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. В воскресенье во время митинга в Вашингтоне он заявил, что это "могло произойти только в результате нашей исторической победы".

Также накануне дня инаугурации Трамп прорекламировал возвращение приложения TikTok, которое с вечера субботы было заблокировано в Штатах и удалено из магазинов мобильных приложений.