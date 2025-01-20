Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо, чого очікувати від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться вже сьогодні.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Інавгурація Дональда Трампа: чого чекати від нового президента США?

Військова омбудсменка отримала понад 3800 звернень від військових: на що скаржаться?

ХАМАС звільнив перших ізраїльських заручників.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий;

офіцер збройних сил України Сергій Шакун;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Раніше ми писали, що Трамп назвав своєю заслугою припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників. У неділю під час мітингу у Вашингтоні він заявив, що це "могло статися тільки внаслідок нашої історичної перемоги".

Також напередодні дня інавгурації Трамп прорекламував повернення застосунку TikTok, який з вечора суботи було заблоковано в Штатах і видалено з магазинів мобільних застосунків.