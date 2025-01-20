Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE arrow
Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо, чого очікувати від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться вже сьогодні.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Інавгурація Дональда Трампа: чого чекати від нового президента США?
  • Військова омбудсменка отримала понад 3800 звернень від військових: на що скаржаться?
  • ХАМАС звільнив перших ізраїльських заручників.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • офіцер збройних сил України Сергій Шакун;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Раніше ми писали, що Трамп назвав своєю заслугою припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників. У неділю під час мітингу у Вашингтоні він заявив, що це "могло статися тільки внаслідок нашої історичної перемоги".

Також напередодні дня інавгурації Трамп прорекламував повернення застосунку TikTok, який з вечора суботи було заблоковано в Штатах і видалено з магазинів мобільних застосунків.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

08:56 День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

08:52 В останній день у Білому домі Байден напише листа Трампу

08:48 Інавгурація Трампа 2025 — дивитись онлайн

08:45 У Раді розповіли, на що можуть зрости тарифи з травня

08:17 Сирський відповів, чи є шанс втримати Покровськ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

08:02 Дохід на монетах — які копійки можна продати, щоб добре заробити

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

07:15 Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним, — CNN

07:01 Клієнтка ПриватБанку втратила майже 8 тис. грн — що сталося

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE