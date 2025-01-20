Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет об инаугурации Дональда Трампа, прогнозах относительно завершения войны в Украине, вероятности мобилизации студентов и восстановления Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудим следующее:

инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти;

источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины;

Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди;

в Украине возобновили работу всех госреестров после масштабной кибератаки;

в Украине в прошлом году восстановили 34 моста и путепровода;

Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни, — СМИ;

платные дороги в Украине — какие участки не будут свободны и какая сумма проезда;

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве;

Дональд Трамп заявил, что хочет положить конец войне;

Смогут ли мобилизовать студентов после прохождения БОВП.

Гости сегодняшнего эфира:

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаил Бродский;

полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования "Центр" Сергей Шульга;

менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.

Напомним, сегодня Дональд Трамп официально станет новым Президентом США. Перед этим Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сделали прощальную фотографию на фоне Белого дома.

Американцы рассказали об ожиданиях, которые они возлагают на президентство Дональда Трампа. Главой страны он станет уже во второй раз.