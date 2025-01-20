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Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

20 января 2025 г. 17:50

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет об инаугурации Дональда Трампа, прогнозах относительно завершения войны в Украине, вероятности мобилизации студентов и восстановления Украины.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудим следующее:

  • инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти;
  • источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины;
  • Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди;
  • в Украине возобновили работу всех госреестров после масштабной кибератаки;
  • в Украине в прошлом году восстановили 34 моста и путепровода;
  • Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни, — СМИ;
  • платные дороги в Украине — какие участки не будут свободны и какая сумма проезда;
  • Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве;
  • Дональд Трамп заявил, что хочет положить конец войне;
  • Смогут ли мобилизовать студентов после прохождения БОВП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаил Бродский;
  • полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования "Центр" Сергей Шульга;
  • менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.

Напомним, сегодня Дональд Трамп официально станет новым Президентом США. Перед этим Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сделали прощальную фотографию на фоне Белого дома.

Американцы рассказали об ожиданиях, которые они возлагают на президентство Дональда Трампа. Главой страны он станет уже во второй раз.

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23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок