Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет об инаугурации Дональда Трампа, прогнозах относительно завершения войны в Украине, вероятности мобилизации студентов и восстановления Украины.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE обсудим следующее:
- инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти;
- источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины;
- Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди;
- в Украине возобновили работу всех госреестров после масштабной кибератаки;
- в Украине в прошлом году восстановили 34 моста и путепровода;
- Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни, — СМИ;
- платные дороги в Украине — какие участки не будут свободны и какая сумма проезда;
- Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве;
- Дональд Трамп заявил, что хочет положить конец войне;
- Смогут ли мобилизовать студентов после прохождения БОВП.
Гости сегодняшнего эфира:
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine Екатерина Одарченко;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаил Бродский;
- полковник, заместитель начальника управления подготовки воздушного командования "Центр" Сергей Шульга;
- менеджер по внедрению тренинговых систем Эдуард Бразас.
Напомним, сегодня Дональд Трамп официально станет новым Президентом США. Перед этим Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден сделали прощальную фотографию на фоне Белого дома.
Американцы рассказали об ожиданиях, которые они возлагают на президентство Дональда Трампа. Главой страны он станет уже во второй раз.