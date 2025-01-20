Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме про інавгурацію Дональда Трампа, прогнози щодо завершення війни в Україні, ймовірність мобілізації студентів та відновлення України.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Вечір.LIVE обговоримо таке:
- інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади;
- джерела розповіли про можливий мирний план Трампа для України;
- Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді;
- Мін'юст відновив роботу усіх держреєстрів після масштабної кібератаки;
- в Україні торік відновили 34 мости та шляхопроводи;
- Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями — ЗМІ;
- платні дороги в Україні — які ділянки не будуть вільними та яка сума проїзду;
- Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство;
- Дональд Трамп заявив, що хоче покласти кінець війні;
- чи зможуть мобілізувати студентів після проходження БЗВП.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко;
- народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
- Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський;
- полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування "Центр" Сергій Шульга;
- менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп офіційно стане новим Президентом США. Перед цим Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден зробили прощальну фотографію на тлі Білого дому.
Американці розповіли про очікування, які вони покладають на президентство Дональда Трампа. Очільником країни він стане вже вдруге.