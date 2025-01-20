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Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

20 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:18РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

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17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

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23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме про інавгурацію Дональда Трампа, прогнози щодо завершення війни в Україні, ймовірність мобілізації студентів та відновлення України.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговоримо таке:

  • інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади;
  • джерела розповіли про можливий мирний план Трампа для України;
  • Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді;
  • Мін'юст відновив роботу усіх держреєстрів після масштабної кібератаки;
  • в Україні торік відновили 34 мости та шляхопроводи;
  • Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями — ЗМІ;
  • платні дороги в Україні — які ділянки не будуть вільними та яка сума проїзду;
  • Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство;
  • Дональд Трамп заявив, що хоче покласти кінець війні;
  • чи зможуть мобілізувати студентів після проходження БЗВП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко;
  • народний депутат, "Слуга Народу", комітет  з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
  • Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський;
  • полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування "Центр" Сергій Шульга;
  • менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард  Бразас.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп офіційно стане новим Президентом США. Перед цим Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден зробили прощальну фотографію на тлі Білого дому.

Американці розповіли про очікування, які вони покладають на президентство Дональда Трампа. Очільником країни він стане вже вдруге.

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17:26 Байден зустрів Трампа в Білому домі перед інавгурацією — відео

17:16 Подружжя Байден зробило прощальне фото у Білому домі

17:15 Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція та всі подробиці церемонії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Категорії курячих яєць — в чому різниця між маркуваннями

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

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Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE