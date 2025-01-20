Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме про інавгурацію Дональда Трампа, прогнози щодо завершення війни в Україні, ймовірність мобілізації студентів та відновлення України.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговоримо таке:

інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади;

джерела розповіли про можливий мирний план Трампа для України;

Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді;

Мін'юст відновив роботу усіх держреєстрів після масштабної кібератаки;

в Україні торік відновили 34 мости та шляхопроводи;

Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями — ЗМІ;

платні дороги в Україні — які ділянки не будуть вільними та яка сума проїзду;

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство;

Дональд Трамп заявив, що хоче покласти кінець війні;

чи зможуть мобілізувати студентів після проходження БЗВП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський;

полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування "Центр" Сергій Шульга;

менеджер з впровадження тренінгових систем Едуард Бразас.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп офіційно стане новим Президентом США. Перед цим Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден зробили прощальну фотографію на тлі Білого дому.

Американці розповіли про очікування, які вони покладають на президентство Дональда Трампа. Очільником країни він стане вже вдруге.