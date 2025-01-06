Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Украинский бизнес продолжает становиться энергонезависимым. Только в первом полугодии 2024 года построили 200 МВт солнечных электростанций на крышах для покрытия собственных нужд.

Об этом сообщил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 6 января.

Энергонезависимость украинского бизнеса

Как отметил Игнатьев, 200 МВт солнечных электростанций — 1/5 мощности атомного реактора. И это смогли построить всего за полгода.

"Бизнес планирует построить до 800 МВт промышленных ветропарков, а аграрные предприятия в западных областях Украины создают маленькие ветропарки для энергонезависимости и продажи излишков электроэнергии, что способствует энергодостаточности местных общин", — отметил Игнатьев.

Напомним, украинцы могут бесплатно получить генератор и зарядную станцию для предприятия благодаря программе "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Однако принять участие в этом проекте могут не все, а предприниматели из шести областей.

Словацкий оператор системы передачи электроэнергии SEPS подтвердил готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в соответствии с действующим контрактом об аварийной помощи. Такое заявление сделали после скандальных угроз премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении электроснабжения в Украину.