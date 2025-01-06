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Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

6 января 2025 г. 22:32

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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Украинский бизнес продолжает становиться энергонезависимым. Только в первом полугодии 2024 года построили 200 МВт солнечных электростанций на крышах для покрытия собственных нужд.

Об этом сообщил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 6 января.

Энергонезависимость украинского бизнеса

Как отметил Игнатьев, 200 МВт солнечных электростанций — 1/5 мощности атомного реактора. И это смогли построить всего за полгода.

"Бизнес планирует построить до 800 МВт промышленных ветропарков, а аграрные предприятия в западных областях Украины создают маленькие ветропарки для энергонезависимости и продажи излишков электроэнергии, что способствует энергодостаточности местных общин", — отметил Игнатьев.

Напомним, украинцы могут бесплатно получить генератор и зарядную станцию для предприятия благодаря программе "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Однако принять участие в этом проекте могут не все, а предприниматели из шести областей.

Словацкий оператор системы передачи электроэнергии SEPS подтвердил готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в соответствии с действующим контрактом об аварийной помощи. Такое заявление сделали после скандальных угроз премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении электроснабжения в Украину.

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23:01 Россияне обстреляли Харьковщину авиабомбами — пострадала женщина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА