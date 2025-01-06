Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Український бізнес продовжує ставати енергонезалежним. Лише у першому півріччі 2024 року збудували 200 МВт сонячних електростанцій на дахах для покриття власних потреб.

Про це повідомив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 6 січня.

Енергонезалежність українського бізнесу

Як зазначив Ігнатьєв, 200 МВт сонячних електростанцій — 1/5 потужності атомного реактора. І це змогли побудувати лише за пів року.

"Бізнес планує збудувати до 800 МВт промислових вітропарків, а аграрні підприємства в західних областях України створюють маленькі вітропарки для енергонезалежності та продажу надлишків електроенергії, що сприяє енергодостатності місцевих громад", — зазначив Ігнатьєв.

Нагадаємо, українці можуть безкоштовно отримати генератор і зарядну станцію для підприємства завдяки програмі "Енергетична стійкість для бізнесу". Однак взяти участь у цьому проєкті можуть не всі, а підприємці із шести областей.

Словацький оператор системи передачі електроенергії SEPS підтвердив готовність забезпечити постачання електроенергії до України відповідно до чинного контракту про аварійну допомогу. Таку заяву зробили після скандальних погроз прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення електропостачання в Україну.