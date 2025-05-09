Евросоюз будет судить преступников из России — эфир Ранок.LIVE

В пятницу, 9 мая, Европейский Союз намерен принять политическое решение о создании спецтрибунала за военные преступления, которые совершили россияне против Украины. Известно, что на техническом уровне все уже одобрено.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 9 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

Религиовед, доктор философских наук Александр Саган;

Политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

Народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

Народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

Народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Напомним, что недавно Европейский Союз предоставил Украине 1 млрд евро за счет замороженных активов России.

Кроме того, Кая Каллас заявила, что Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.