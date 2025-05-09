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Евросоюз будет судить преступников из России — эфир Ранок.LIVE

Евросоюз будет судить преступников из России — эфир Ранок.LIVE

9 мая 2025 г. 8:00

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В пятницу, 9 мая, Европейский Союз намерен принять политическое решение о создании спецтрибунала за военные преступления, которые совершили россияне против Украины. Известно, что на техническом уровне все уже одобрено.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 9 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • Религиовед, доктор философских наук Александр Саган;
  • Политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • Народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • Народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Напомним, что недавно Европейский Союз предоставил Украине 1 млрд евро за счет замороженных активов России.

Кроме того, Кая Каллас заявила, что Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона