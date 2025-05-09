Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

В п'ятницю, 9 травня, Європейський Союз має намір ухвалити політичне рішення щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини, які скоїли росіяни проти України. Відомо, що на технічному рівні все вже схвалено.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 9 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган;

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань молоді й спорту Георгій Мазурашу;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський Союз надав Україні 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії.

Крім того, Кая Каллас заявила, що Європейські країни вже забезпечують більш ніж половину потреб України в боєприпасах.