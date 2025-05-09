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Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

Євросоюз судитиме злочинців з Росії — ефір Ранок.LIVE

09 травня 2025 р. 08:00

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В п'ятницю, 9 травня, Європейський Союз має намір ухвалити політичне рішення щодо створення спецтрибуналу за воєнні злочини, які скоїли росіяни проти України. Відомо, що на технічному рівні все вже схвалено.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 9 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань молоді й спорту Георгій Мазурашу;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський Союз надав Україні 1 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії.

Крім того, Кая Каллас заявила, що Європейські країни вже забезпечують більш ніж половину потреб України в боєприпасах. 

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08:18 РФ обстріляла Дніпропетровщину — є постраждалий та руйнування

08:15 Хитрі метри — чи варто купувати смарт-квартиру в Києві

08:00 Євробачення-2025 — букмекери назвали фаворитів 1-го півфіналу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гранти від Данії — де доступні 7,6 тис. доларів для українок

07:57 Цікаві факти про Ватикан — кількість населення та чи є там жінки

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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона