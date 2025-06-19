Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве. Также в Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий;
- народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фрис;
- военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
- народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- полковник Госспецсвязи Украины Тарас Дзюба;
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Украинцы присоединяются к рекрутинговой кампании в "Резерв+";
- Рада приняла Закон о Реестре военных;
- Депутаты вызвали в Раду Галущенко и Умерова;
- РФ ежедневно оккупирует от 15 до 20 километров украинской территории, местами прорывая импровизированную четвертую линию обороны;
- Правительство выделит более 237 миллионов гривен из резервного фонда на строительство оборонительных сооружений;
- Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак, — Минцифры;
- Кабмин утвердил новые порядки по кибербезопасности: авторизация и профили безопасности для госсистем;
- В Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества;
- В Украине существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров, — Маломуж;
- Закон о множественном гражданстве — плюсы и минусы;
- Руслан Кравченко — новый и самый молодой Генпрокурор Украины;
- Кабмин готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства;
- Россия масштабировала производство шахедов;
- Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Гааге, — AFP;
- РФ начала угрожать США на фоне помощи Израилю;
- Зеленский и Трамп могут встретиться 24 июня во время саммита НАТО в Гааге, — "Радио свобода";
- Основатель Spotify инвестировал 600 млн евро в немецкого поставщика дронов для Украины, — The Financial Times;
- Возможное повышение цен на газ и бензин из-за обострения между Ираном и Израилем.
Напомним, 17 июня Россия выпустила по Украине 472 воздушные цели, сосредоточив удар на Киеве.
Также мы рассказали о последствиях российского обстрела по Киеву, из-за которого погибли многие люди и есть пострадавшие.