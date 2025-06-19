Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве. Также в Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий;

народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фрис;

военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;

народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

полковник Госспецсвязи Украины Тарас Дзюба;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Украинцы присоединяются к рекрутинговой кампании в "Резерв+";

Рада приняла Закон о Реестре военных;

Депутаты вызвали в Раду Галущенко и Умерова;

РФ ежедневно оккупирует от 15 до 20 километров украинской территории, местами прорывая импровизированную четвертую линию обороны;

Правительство выделит более 237 миллионов гривен из резервного фонда на строительство оборонительных сооружений;

Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак, — Минцифры;

Кабмин утвердил новые порядки по кибербезопасности: авторизация и профили безопасности для госсистем;

В Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества;

В Украине существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров, — Маломуж;

Закон о множественном гражданстве — плюсы и минусы;

Руслан Кравченко — новый и самый молодой Генпрокурор Украины;

Кабмин готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства;

Россия масштабировала производство шахедов;

Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Гааге, — AFP;

РФ начала угрожать США на фоне помощи Израилю;

Зеленский и Трамп могут встретиться 24 июня во время саммита НАТО в Гааге, — "Радио свобода";

Основатель Spotify инвестировал 600 млн евро в немецкого поставщика дронов для Украины, — The Financial Times;

Возможное повышение цен на газ и бензин из-за обострения между Ираном и Израилем.

Напомним, 17 июня Россия выпустила по Украине 472 воздушные цели, сосредоточив удар на Киеве.

Также мы рассказали о последствиях российского обстрела по Киеву, из-за которого погибли многие люди и есть пострадавшие.