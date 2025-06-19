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Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

19 июня 2025 г. 8:00

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Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

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Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Европа увеличивает расходы на оборону — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025
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19:17 Уровень безопасности в укрытиях столицы — эфир Київський час

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18:12 Партнерство США и Украины и давление на РФ в ЕС — эфир Вечір.LIVE

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13:07 Реакция США на атаку на Киев — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве. Также в Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий;
  • народный депутат, фракция "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фрис;
  • военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
  • народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • полковник Госспецсвязи Украины Тарас Дзюба;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Украинцы присоединяются к рекрутинговой кампании в "Резерв+";
  • Рада приняла Закон о Реестре военных;
  • Депутаты вызвали в Раду Галущенко и Умерова;
  • РФ ежедневно оккупирует от 15 до 20 километров украинской территории, местами прорывая импровизированную четвертую линию обороны;
  • Правительство выделит более 237 миллионов гривен из резервного фонда на строительство оборонительных сооружений;
  • Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак, — Минцифры;
  • Кабмин утвердил новые порядки по кибербезопасности: авторизация и профили безопасности для госсистем;
  • В Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества;
  • В Украине существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров, — Маломуж;
  • Закон о множественном гражданстве — плюсы и минусы;
  • Руслан Кравченко — новый и самый молодой Генпрокурор Украины;
  • Кабмин готовит новую процедуру присвоения статуса УБД иностранцам и лицам без гражданства;
  • Россия масштабировала производство шахедов;
  • Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Гааге, — AFP;
  • РФ начала угрожать США на фоне помощи Израилю;
  • Зеленский и Трамп могут встретиться 24 июня во время саммита НАТО в Гааге, — "Радио свобода";
  • Основатель Spotify инвестировал 600 млн евро в немецкого поставщика дронов для Украины, — The Financial Times;
  • Возможное повышение цен на газ и бензин из-за обострения между Ираном и Израилем.

Напомним, 17 июня Россия выпустила по Украине 472 воздушные цели, сосредоточив удар на Киеве.

Также мы рассказали о последствиях российского обстрела по Киеву, из-за которого погибли многие люди и есть пострадавшие.

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08:15 Лидер изменился — какой город стал самым комфортным в мире

08:03 Каким образом Россия планирует атаки на Украину — ответ Братчука

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Украинцы могут получить финпомощь в 29 тыс. грн — условия

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