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Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

19 червня 2025 р. 08:00

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Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025
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Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

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Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

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Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

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Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
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Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

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Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025
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19:17 Рівень безпеки в укриттях столиці — ефір Київський час

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18:12 Співпраця США та України та тиск на Путіна у ЄС — ефір Вечір.LIVE

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13:07 Реакція США на атаку на Київ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство. Також в Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий;
  • народний депутат, фракція "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс;
  • військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
  • народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан;
  • кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
  • полковник Держспецзв’язку України Тарас Дзюба;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Українці долучаються до рекрутингової кампанії в "Резерв+";
  • Рада прийняла Закон про Реєстр військових;
  • Депутати викликали в Раду Галущенка та Умєрова;
  • РФ щодня окуповує від 15 до 20 кілометрів української території, місцями прориваючи імпровізовану четверту лінію оборони;
  • Уряд виділить понад 237 мільйонів гривень із резервного фонду на будівництво оборонних споруд;
  • Українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак, — Мінцифри;
  • Кабмін затвердив нові порядки з кібербезпеки: авторизація та профілі безпеки для держсистем;
  • В Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці;
  • В Україні існує виробництво балістичних ракет дальністю більше за 500 кілометрів, — Маломуж;
  • Закон про множинне громадянство — плюси і мінуси;
  • Руслан Кравченко — новий і наймолодший Генпрокурор України;
  • Кабмін готує нову процедуру присвоєння статусу УБД іноземцям і особам без громадянства;
  • Росія масштабувала виробництво шахедів;
  • Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО в Гаазі, — AFP;
  • РФ почала погрожувати США на тлі допомоги Ізраїлю;
  • Зеленський і Трамп можуть зустрітися 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі, — "Радіо свобода";
  • Засновник Spotify інвестував 600 млн євро у німецького постачальника дронів для України, — The Financial Times;
  • Можливе підвищення цін на газ і бензин через загострення між Іраном і Ізраїлем.

Нагадаємо, 17 червня Росія випустила по Україні 472 повітряні цілі, зосередивши удар на Києві.

Також ми розповіли про наслідки російського обстрілу по Києву, через який загинули багато людей та є постраждалі.

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08:50 Актуалізація даних клієнтів Нафтогазу — кому необхідна

08:36 У Трампа просять Верховний суд не пришвидшувати рішення щодо мит

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 Трамп хоче, щоб було швидко — програму саміту НАТО змінять

08:29 Хто не підлягає мобілізації з 1 липня 2025 — оновлений список

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