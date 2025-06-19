Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство. Також в Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий;

народний депутат, фракція "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс;

військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан;

кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

полковник Держспецзв’язку України Тарас Дзюба;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Українці долучаються до рекрутингової кампанії в "Резерв+";

Рада прийняла Закон про Реєстр військових;

Депутати викликали в Раду Галущенка та Умєрова;

РФ щодня окуповує від 15 до 20 кілометрів української території, місцями прориваючи імпровізовану четверту лінію оборони;

Уряд виділить понад 237 мільйонів гривень із резервного фонду на будівництво оборонних споруд;

Українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак, — Мінцифри;

Кабмін затвердив нові порядки з кібербезпеки: авторизація та профілі безпеки для держсистем;

В Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці;

В Україні існує виробництво балістичних ракет дальністю більше за 500 кілометрів, — Маломуж;

Закон про множинне громадянство — плюси і мінуси;

Руслан Кравченко — новий і наймолодший Генпрокурор України;

Кабмін готує нову процедуру присвоєння статусу УБД іноземцям і особам без громадянства;

Росія масштабувала виробництво шахедів;

Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО в Гаазі, — AFP;

РФ почала погрожувати США на тлі допомоги Ізраїлю;

Зеленський і Трамп можуть зустрітися 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі, — "Радіо свобода";

Засновник Spotify інвестував 600 млн євро у німецького постачальника дронів для України, — The Financial Times;

Можливе підвищення цін на газ і бензин через загострення між Іраном і Ізраїлем.

Нагадаємо, 17 червня Росія випустила по Україні 472 повітряні цілі, зосередивши удар на Києві.

Також ми розповіли про наслідки російського обстрілу по Києву, через який загинули багато людей та є постраждалі.