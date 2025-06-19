Європа збільшує витрати на оборону — ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада підтримала закон про множинне громадянство. Також в Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий;
- народний депутат, фракція "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс;
- військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;
- народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан;
- кандидат політичних наук, експерт із міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- полковник Держспецзв’язку України Тарас Дзюба;
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Українці долучаються до рекрутингової кампанії в "Резерв+";
- Рада прийняла Закон про Реєстр військових;
- Депутати викликали в Раду Галущенка та Умєрова;
- РФ щодня окуповує від 15 до 20 кілометрів української території, місцями прориваючи імпровізовану четверту лінію оборони;
- Уряд виділить понад 237 мільйонів гривень із резервного фонду на будівництво оборонних споруд;
- Українські держресурси щомісяця зазнають тисяч кібератак, — Мінцифри;
- Кабмін затвердив нові порядки з кібербезпеки: авторизація та профілі безпеки для держсистем;
- В Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці;
- В Україні існує виробництво балістичних ракет дальністю більше за 500 кілометрів, — Маломуж;
- Закон про множинне громадянство — плюси і мінуси;
- Руслан Кравченко — новий і наймолодший Генпрокурор України;
- Кабмін готує нову процедуру присвоєння статусу УБД іноземцям і особам без громадянства;
- Росія масштабувала виробництво шахедів;
- Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО в Гаазі, — AFP;
- РФ почала погрожувати США на тлі допомоги Ізраїлю;
- Зеленський і Трамп можуть зустрітися 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі, — "Радіо свобода";
- Засновник Spotify інвестував 600 млн євро у німецького постачальника дронів для України, — The Financial Times;
- Можливе підвищення цін на газ і бензин через загострення між Іраном і Ізраїлем.
Нагадаємо, 17 червня Росія випустила по Україні 472 повітряні цілі, зосередивши удар на Києві.
Також ми розповіли про наслідки російського обстрілу по Києву, через який загинули багато людей та є постраждалі.