ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим новые переговоры РФ и США, которые состоялись в Стамбуле. Также поговорим о специальном заседании Совета Европы по Украине.

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Другие темы эфира

Журналистам и художникам нельзя будет выезжать за границу;

Украине придется усилить мобилизацию?

Отправить войска в Украину готовы Британия, Германия, Франция и другие страны Европы;

Европейские лидеры разрабатывают план миротворческой операции в Украине с участием сил США в качестве "поддержки";

USAID останавливает финансирование проектов Министерства юстиции;

Администрация Трампа прекратит более 90% зарубежной помощи от USAID.

Гости сегодняшнего эфира:

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

медиааналитик, эксперт-международник Назар Приходько;

спецкорреспондентка Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук;

адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик;

главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук;

кандидат юридических наук Геннадий Дубов;

представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Ранее мы писали, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальное заседание по Украине, которое состоится 6 марта в Брюсселе.

Также мы сообщали, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно останавливает выдачу писем содействия для выезда за границу военнообязанных художников и журналистов.