ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим новые переговоры РФ и США, которые состоялись в Стамбуле. Также поговорим о специальном заседании Совета Европы по Украине.
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Другие темы эфира
- Журналистам и художникам нельзя будет выезжать за границу;
- Украине придется усилить мобилизацию?
- Отправить войска в Украину готовы Британия, Германия, Франция и другие страны Европы;
- Европейские лидеры разрабатывают план миротворческой операции в Украине с участием сил США в качестве "поддержки";
- USAID останавливает финансирование проектов Министерства юстиции;
- Администрация Трампа прекратит более 90% зарубежной помощи от USAID.
Гости сегодняшнего эфира:
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- медиааналитик, эксперт-международник Назар Приходько;
- спецкорреспондентка Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук;
- адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик;
- главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук;
- кандидат юридических наук Геннадий Дубов;
- представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Ранее мы писали, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальное заседание по Украине, которое состоится 6 марта в Брюсселе.
Также мы сообщали, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно останавливает выдачу писем содействия для выезда за границу военнообязанных художников и журналистов.