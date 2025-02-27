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ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

27 февраля 2025 г. 13:27

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13:27 ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

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11:41 ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

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08:00 Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025
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19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

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19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

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17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

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13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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13:27 ЕС созывает экстренное совещание из-за Украины — эфир День.LIVE

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11:41 ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

Text

08:00 Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025
Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим новые переговоры РФ и США, которые состоялись в Стамбуле. Также поговорим о специальном заседании Совета Европы по Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Журналистам и художникам нельзя будет выезжать за границу;
  • Украине придется усилить мобилизацию?
  • Отправить войска в Украину готовы Британия, Германия, Франция и другие страны Европы;
  • Европейские лидеры разрабатывают план миротворческой операции в Украине с участием сил США в качестве "поддержки";
  • USAID останавливает финансирование проектов Министерства юстиции;
  • Администрация Трампа прекратит более 90% зарубежной помощи от USAID.

Гости сегодняшнего эфира:

  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • медиааналитик, эксперт-международник Назар Приходько;
  • спецкорреспондентка Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук;
  • адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT Юрий Ванетик;
  • главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы Александр Корнийчук;
  • кандидат юридических наук Геннадий Дубов;
  • представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Ранее мы писали, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальное заседание по Украине, которое состоится 6 марта в Брюсселе.

Также мы сообщали, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины временно останавливает выдачу писем содействия для выезда за границу военнообязанных художников и журналистов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:14 ЕС рассмотрит гарантии для Украины — Зеленский приглашен

13:12 Рубио раскритиковал страны Европы за мизерные взносы в НАТО

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26 февраля 2025
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19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

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19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

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