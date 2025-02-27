Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо нові перемовини РФ і США, які відбулися у Стамбулі. Також поговоримо про спеціальне засідання Ради Європи щодо України.
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Інші теми ефіру
- Журналістам і митцям не можна буде виїжджати за кордон;
- Україні доведеться посилити мобілізацію?
- Відправити війська в Україну готові Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи;
- Європейські лідери розробляють план миротворчої операції в Україні за участю сил США в якості "підтримки";
- USAID зупиняє фінансування проєктів Міністерства юстиції;
- Адміністрація Трампа припинить понад 90% закордонної допомоги від USAID.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- медіааналітик, експерт-міжнародник Назар Приходько;
- спецкореспондентка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук;
- адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик;
- головний Сержант Національноі гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук;
- кандидат юридичних наук Геннадій Дубов;
- речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.
Раніше ми писали, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання щодо України, яке відбудеться 6 березня в Брюсселі.
Також ми повідомляли, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів.