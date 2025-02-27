Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо нові перемовини РФ і США, які відбулися у Стамбулі. Також поговоримо про спеціальне засідання Ради Європи щодо України.

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Інші теми ефіру

Журналістам і митцям не можна буде виїжджати за кордон;

Україні доведеться посилити мобілізацію?

Відправити війська в Україну готові Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи;

Європейські лідери розробляють план миротворчої операції в Україні за участю сил США в якості "підтримки";

USAID зупиняє фінансування проєктів Міністерства юстиції;

Адміністрація Трампа припинить понад 90% закордонної допомоги від USAID.

Гості сьогоднішнього ефіру:

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

медіааналітик, експерт-міжнародник Назар Приходько;

спецкореспондентка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук;

адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик;

головний Сержант Національноі гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук;

кандидат юридичних наук Геннадій Дубов;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Раніше ми писали, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання щодо України, яке відбудеться 6 березня в Брюсселі.

Також ми повідомляли, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів.