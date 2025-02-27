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Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

27 лютого 2025 р. 13:27

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

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11:41 ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

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08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

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19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2025
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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

11:41 ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо нові перемовини РФ і США, які відбулися у Стамбулі. Також поговоримо про спеціальне засідання Ради Європи щодо України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Журналістам і митцям не можна буде виїжджати за кордон;
  • Україні доведеться посилити мобілізацію?
  • Відправити війська в Україну готові Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи;
  • Європейські лідери розробляють план миротворчої операції в Україні за участю сил США в якості "підтримки";
  • USAID зупиняє фінансування проєктів Міністерства юстиції;
  • Адміністрація Трампа припинить понад 90% закордонної допомоги від USAID.

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • медіааналітик, експерт-міжнародник Назар Приходько;
  • спецкореспондентка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук;
  • адвокат, політичний стратег і член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик;
  • головний Сержант Національноі гвардії України, інструктор медичної служби Олександр Корнійчук;
  • кандидат юридичних наук Геннадій Дубов;
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Раніше ми писали, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання щодо України, яке відбудеться 6 березня в Брюсселі.

Також ми повідомляли, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів.

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13:52 Ще одній категорії чоловіків заборонили виїзд за кордон

13:50 Одеській області 93 роки — у чому унікальність нашого регіону

13:45 На захід України суне циклон — Діденко спрогнозувала погоду

13:32 У Києві сталася масштабна пожежа на СТО — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:17 Допомога для дітей у 13 тис. грн — хто і де може отримати

13:14 ЄС розгляне гарантії безпеки для України — Зеленський запрошений

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