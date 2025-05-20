ЕС давит на Трампа — эфир Вечір.LIVE

ЕС давит на президента США Дональда Трампа для более жестких ограничений в отношении России. А Владимир Зеленский предложил американскому лидеру соглашение о свободной торговле.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорят о следующем:

Шесть лет со дня инаугурации Зеленского;

Разговор Трампа и Путина;

Зеленский предложил Трампу соглашение о свободной торговле;

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ;

ГБР задержало главу ВВК одной из частей ГПСУ.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Нина Южанина — народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Федиенко — народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Виталий Войцеховский — народный депутат от партии "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Владимир Хандогий — Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики;

Андрей Рева — министр социальной политики (2016-2019 гг.).

Напомним, Трамп удивил лидеров ЕС после звонка Путину. Он считает, что введение санкций против РФ — плохая идея.

В то же время в ЕС боятся, что Трамп не захочет остановить войну. Их разочаровал его разговор с Путиным.