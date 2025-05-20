ЄС тисне на Трампа — ефір Вечір.LIVE

ЄС тисне на президента США Дональда Трампа для жорсткіших обмежень щодо Росії. А Володимир Зеленський запропонував американському лідеру угоду про вільну торгівлю.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговорять про таке:
- Шість років з дня інавгурації Зеленського;
- Розмова Трампа і Путіна;
- Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю;
- ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ;
- ДБР затримало голову ВЛК однієї із частин ДПСУ.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Ніна Южаніна — народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Олександр Федієнко — народний депутат від партії "Слуга народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
- Віталій Войцехівський — народний депутат від партії "Слуга народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
- Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
- Володимир Хандогій — Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики;
- Андрій Рева — міністр соціальної політики (2016-2019 рр.).
Нагадаємо, Трамп здивував лідерів ЄС після дзвінка Путіну. Він вважає, що введення санкцій проти РФ — погана ідея.
Водночас в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Їх розчарувала його розмова з Путіним.