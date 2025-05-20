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ЄС тисне на Трампа — ефір Вечір.LIVE

ЄС тисне на Трампа — ефір Вечір.LIVE

20 травня 2025 р. 17:50

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ЄС тисне на президента США Дональда Трампа для жорсткіших обмежень щодо Росії. А Володимир Зеленський запропонував американському лідеру угоду про вільну торгівлю.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговорять про таке:

  • Шість років з дня інавгурації Зеленського;
  • Розмова Трампа і Путіна;
  • Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю;
  • ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ;
  • ДБР затримало голову ВЛК однієї із частин ДПСУ.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ніна Южаніна — народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет  з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олександр Федієнко — народний депутат від партії "Слуга народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Віталій Войцехівський — народний депутат від партії "Слуга народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Володимир Хандогій — Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики;
  • Андрій Рева — міністр соціальної політики (2016-2019 рр.).

Нагадаємо, Трамп здивував лідерів ЄС після дзвінка Путіну. Він вважає, що введення санкцій проти РФ — погана ідея.

Водночас в ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. Їх розчарувала його розмова з Путіним.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:57 На Одещині відмовилися демонтувати червону зірку — причини

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