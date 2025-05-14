ЕС одобрил "удар" по России — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем планирует говорить во время прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Речь идет о полном прекращении огня и масштабном обмене пленными по формуле "всех на всех".
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- социолог Андрей Еременко;
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Путин сообщил, при каких условиях он завершит войну против Украины;
- Зеленский рассказал, что в случае встречи с главой Кремля Владимиром Путиным намерен обсудить прекращение огня и обмен всех пленных;
- Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в Газе;
- Глава МИД Чехии озвучил приоритетные задачи для Европы;
- Трамп заявил, что отменит санкции США против Сирии.
Напомним, Зеленский заявил, что не может сказать, когда завершится российско-украинская война.
А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинский лидер поедет в Турцию даже в случае отказа Путина от встречи.