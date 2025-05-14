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ЕС одобрил "удар" по России — эфир День.LIVE

ЕС одобрил "удар" по России — эфир День.LIVE

14 мая 2025 г. 13:07

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем планирует говорить во время прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Речь идет о полном прекращении огня и масштабном обмене пленными по формуле "всех на всех".

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • социолог Андрей Еременко;
  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Путин сообщил, при каких условиях он завершит войну против Украины;
  • Зеленский рассказал, что в случае встречи с главой Кремля Владимиром Путиным намерен обсудить прекращение огня и обмен всех пленных;
  • Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в Газе;
  • Глава МИД Чехии озвучил приоритетные задачи для Европы;
  • Трамп заявил, что отменит санкции США против Сирии.

Напомним, Зеленский заявил, что не может сказать, когда завершится российско-украинская война.

А руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинский лидер поедет в Турцию даже в случае отказа Путина от встречи.

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13:57 В Киеве судили пенсионерку, которая убила своего 82-летнего мужа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:57 Стало известно о подробностях вчерашнего удара по Одесчине

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона