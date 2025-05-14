ЄС схвалив "удар" по Росії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що планує говорити під час прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Йдеться про повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
- соціолог Андрій Єременко;
- народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Путін повідомив, за яких умов він завершить війну проти України;
- Зеленський розповів, що у разі зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним має намір обговорити припинення вогню та обмін усіх полонених;
- Президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі;
- Глава МЗС Чехії озвучив пріоритетні завдання для Європи;
- Трамп заявив, що скасує санкції США проти Сирії.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що не може сказати, коли завершиться російсько-українська війна.
А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що український лідер поїде до Туреччини навіть у разі відмови Путіна від зустрічі.