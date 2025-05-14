ЄС схвалив "удар" по Росії — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що планує говорити під час прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Йдеться про повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

соціолог Андрій Єременко;

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Путін повідомив, за яких умов він завершить війну проти України;

Зеленський розповів, що у разі зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним має намір обговорити припинення вогню та обмін усіх полонених;

Президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі;

Глава МЗС Чехії озвучив пріоритетні завдання для Європи;

Трамп заявив, що скасує санкції США проти Сирії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не може сказати, коли завершиться російсько-українська війна.

А керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що український лідер поїде до Туреччини навіть у разі відмови Путіна від зустрічі.