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ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

30 мая 2025 г. 8:00

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08:00 ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

29 мая 2025
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17:50 Эрдоган готов принять переговоры Украины и РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

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08:00 Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

28 мая 2025
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19:00 Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

На поле боя Россия продолжает продвигаться в Сумской области — до областного центра остается 27 километров. Военные заявили, что Россия может прорваться на Днепропетровщину. Тем временем Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине, но поставляет их России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 мая

В эфире Ранок.LIVE Виталий Прудиус и Алина Гирюшта обсудят ряд тем.

Украина смогла впервые применить дрон-матку на базе искусственного интеллекта. Также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что IT-коалиция направила €1,1 миллиарда на привлечение инноваций в армии.

Тем временем в Верховной Раде сообщили о снижении темпов мобилизации в Украине. Интересно, что 99% мужчин, которые были ограниченно годными, после повторного ВВК признаются годными к службе, как заявил Федор Вениславский.

Военные ВСУ отчитываются, что Россия атаковала Украину новым типом ударного БпЛА "Дань-М". Зато заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что наступление России на Сумском и Харьковском направлении надо воспринимать серьезно.

В свою очередь Дональд Трамп до сих пор ожидает от Владимира Путина решительных действий для перемирия с Украиной. В США уже открыто говорят о новых санкциях.

Между тем ЕС и Украина готовятся к переговорам о новом торговом соглашении, однако, есть информация, что Европейский Союз планирует повысить пошлины на украинские аграрные товары.

Гости Ранок.LIVE 30 мая

  • Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ;
  • Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;
  • Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;
  • Нина Южанина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Александр Федиенко, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Александр Левченко, украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017 гг.), в Боснии и Герцоговине (2011-2017 гг.);
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Иван Григорук, вице-президент Energy Club.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сказала, когда США ожидает нового раунда встречи Украины и России.

Тем временем в Сенате говорят о новых санкциях против России и упрекнули "дружбе" Путина и Трампа.

А ВВС США разрабатывают сценарии боев в Европе в случае нападения России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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