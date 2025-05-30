ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

На поле боя Россия продолжает продвигаться в Сумской области — до областного центра остается 27 километров. Военные заявили, что Россия может прорваться на Днепропетровщину. Тем временем Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине, но поставляет их России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 30 мая

В эфире Ранок.LIVE Виталий Прудиус и Алина Гирюшта обсудят ряд тем.

Украина смогла впервые применить дрон-матку на базе искусственного интеллекта. Также министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что IT-коалиция направила €1,1 миллиарда на привлечение инноваций в армии.

Тем временем в Верховной Раде сообщили о снижении темпов мобилизации в Украине. Интересно, что 99% мужчин, которые были ограниченно годными, после повторного ВВК признаются годными к службе, как заявил Федор Вениславский.

Военные ВСУ отчитываются, что Россия атаковала Украину новым типом ударного БпЛА "Дань-М". Зато заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что наступление России на Сумском и Харьковском направлении надо воспринимать серьезно.

В свою очередь Дональд Трамп до сих пор ожидает от Владимира Путина решительных действий для перемирия с Украиной. В США уже открыто говорят о новых санкциях.

Между тем ЕС и Украина готовятся к переговорам о новом торговом соглашении, однако, есть информация, что Европейский Союз планирует повысить пошлины на украинские аграрные товары.

Гости Ранок.LIVE 30 мая

Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ;

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;

Олег Буряк, председатель Запорожской районной государственной администрации;

Нина Южанина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Александр Федиенко, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Александр Левченко, украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017 гг.), в Боснии и Герцоговине (2011-2017 гг.);

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Иван Григорук, вице-президент Energy Club.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга сказала, когда США ожидает нового раунда встречи Украины и России.

Тем временем в Сенате говорят о новых санкциях против России и упрекнули "дружбе" Путина и Трампа.

А ВВС США разрабатывают сценарии боев в Европе в случае нападения России.