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ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2025 р. 08:00

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На полі бою Росія продовжує просуватися в Сумській області — до обласного центру залишається 27 кілометрів. Військові заявили, що Росія може прорватися на Дніпропетровщину. Тим часом Китай припинив продаж дронів Mavic Україні, але постачає їх Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 травня 

В ефірі Ранок.LIVE Віталій Прудиус та Аліна Гирюшта обговорять низку тем. 

Україна змогла вперше застосувати дрон-матку на базі штучного інтелекту. Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що IT-коаліція спрямувала €1,1 мільярда на залучення інновацій у війську. 

Тим часом у Верховній Раді повідомили про зниження темпів мобілізації в Україні. Цікаво, що 99% чоловіків, які були обмежено придатними, після повторного ВЛК визнаються придатними до служби, як заявив Федір Веніславський.

Військові ЗСУ звітують, що Росія атакувала Україну новим типом ударного БпЛА "Дань-М". Натомість заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що наступ Росії на Сумському та Харківському напрямку треба сприймати серйозно. 

Своєю чергою Дональд Трамп досі очікує від Володимира Путіна рішучих дій для перемир'я з Україною. В США вже відкрито говорять про нові санкції. 

Тим часом ЄС та Україна готуються до переговорів про нову торговельну угоду, проте, є інформація, що Європейський Союз планує підвищити мита на українські аграрні товари.

Гості Ранок.LIVE 30 травня

  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;
  • Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
  • Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Ніна Южаніна, народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олександр Федієнко, народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Олександр Левченко, український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія (2010-2017 рр.), в Боснії та Герцоговині (2011-2017 рр.);
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Іван Григорук, віцепрезидент Energy Club.

Нагадаємо,  прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу сказала, коли США очікує нового раунду зустрічі України та Росії

Тим часом в Сенаті говорять про нові санкції проти Росії та дорікнули "дружбі" Путіна та Трампа. 

А ВПС США розробляють сценарії боїв в Європі у разу нападу Росії. 

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08:44 У Хмельницькій області 100 людей напали на авто ТЦК

08:38 Скільки російських дронів збила ППО — зведення Повітряних сил

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Мобілізація чоловіків 50+ років — чи очікувати змін у червні 2025

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