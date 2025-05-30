ЄС хоче швидше інтегрувати Україну — ефір Ранок.LIVE

На полі бою Росія продовжує просуватися в Сумській області — до обласного центру залишається 27 кілометрів. Військові заявили, що Росія може прорватися на Дніпропетровщину. Тим часом Китай припинив продаж дронів Mavic Україні, але постачає їх Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 30 травня

В ефірі Ранок.LIVE Віталій Прудиус та Аліна Гирюшта обговорять низку тем.

Україна змогла вперше застосувати дрон-матку на базі штучного інтелекту. Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що IT-коаліція спрямувала €1,1 мільярда на залучення інновацій у війську.

Тим часом у Верховній Раді повідомили про зниження темпів мобілізації в Україні. Цікаво, що 99% чоловіків, які були обмежено придатними, після повторного ВЛК визнаються придатними до служби, як заявив Федір Веніславський.

Військові ЗСУ звітують, що Росія атакувала Україну новим типом ударного БпЛА "Дань-М". Натомість заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що наступ Росії на Сумському та Харківському напрямку треба сприймати серйозно.

Своєю чергою Дональд Трамп досі очікує від Володимира Путіна рішучих дій для перемир'я з Україною. В США вже відкрито говорять про нові санкції.

Тим часом ЄС та Україна готуються до переговорів про нову торговельну угоду, проте, є інформація, що Європейський Союз планує підвищити мита на українські аграрні товари.

Гості Ранок.LIVE 30 травня

Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;

Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;

Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації;

Ніна Южаніна, народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олександр Федієнко, народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олександр Левченко, український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія (2010-2017 рр.), в Боснії та Герцоговині (2011-2017 рр.);

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Іван Григорук, віцепрезидент Energy Club.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу сказала, коли США очікує нового раунду зустрічі України та Росії.

Тим часом в Сенаті говорять про нові санкції проти Росії та дорікнули "дружбі" Путіна та Трампа.

А ВПС США розробляють сценарії боїв в Європі у разу нападу Росії.