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ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит план для давления на Путина — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2025 г. 8:00

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11 июня 2025
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19:00 Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

В прямом эфире Ранок.LIVE ведущие обсудят с приглашенными экспертами ряд важных тем и новостей в Украине и мире. Оккупанты издеваются над украинцами на ВОТ и проводят массовую русификацию. Между тем некоторые страны выразили всестороннюю поддержку Украине в восстановлении и помощи со вступлением в ЕС, а другие — категорически против этого.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 12 июня

Ведущие обсудят, что происходит на Краматорском направлении, какая ситуация там сложилась и изменили ли россияне тактику боев.

Также в фокусе разговора будет авиабомбардировка Купянска, где повреждено более 80 домов. Кроме того, стало известно, что город на 90% разрушен или поврежден. На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации из-за сложной ситуации с безопасностью.

Тем временем из коммюнике саммита НАТО исключили обещание о членстве Украины и военную помощь на 40 млрд долларов.

Эксперты посчитали, сколько земли заминировано в Украине и сколько уже разминировали. Так, руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине заявил, что на это надо десятки лет.

Также приглашенные эксперты выскажутся относительно политики США и намерений президента Дональда Трампа.

Приглашенные гости 12 июня:

  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5 ОШБр;
  • Игорь Рейтерович, политолог;
  • Игорь Молодан, эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины;
  • Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Когут, директор Украинского парламентского института;
  • Евгений Корнийчук, Посол Украины в Государстве Израиль;
  • Владимир Фесенко, политолог.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас встретилась со спецпредставителем США, чтобы обсудить другие методы давления на Владимира Путина.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем и обсудил ряд важных вопросов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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