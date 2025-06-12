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ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

12 червня 2025 р. 08:00

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ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

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Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

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Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

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Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

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Лідери ЄС проводять пресконференцію щодо санкцій — прямий ефір

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08:00 ЄС готує план для тиску на Путіна і переговорів — ефір Ранок.LIVE

11 червня 2025
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19:00 Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

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17:50 Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

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13:12 Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

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08:00 Рішення США щодо України та обміни полоненими — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE ведучі обговорять із запрошеними експертами низку важливих тем і новин в Україні та світі. Окупанти знущаються з українців на ТОТ та проводять масову русифікацію. Тим часом деякі країни висловили всебічну підтримку Україні у відбудові та допомозі зі вступом в ЄС, а інші — категорично проти цього.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 12 червня

Ведучі обговорять, що відбувається на Краматорському напрямку, яка ситуація там склалася і чи змінили росіяни тактику боїв.

Також у фокусі розмови буде авіабомбардування Куп'янську, де пошкоджено понад 80 будинків. Крім того, стало відомо, що місто на 90% зруйноване або пошкоджене. На Харківщині розширили зону примусової евакуації через складну безпекову ситуацію.

Тим часом з комюніке саміту НАТО виключили обіцянку про членство України та військову допомогу на 40 млрд доларів.

Експерти порахували, скільки землі заміновано в Україні й скільки вже розмінували. Так, керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні заявив, що на це треба десятки років.

Також запрошені експерти висловляться щодо політики США та намірів президента Дональда Трампа.

Запрошені гості 12 червня:

  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
  • Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5 ОШБр;
  • Ігор Рейтерович, політолог;
  • Ігор Молодан, експерт з безпеки Асоціації саперів України;
  • Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації;
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту;
  • Євген Корнійчук, Посол України в Державі Ізраїль;
  • Володимир Фесенко, політолог.

Нагадаємо, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас зустрілася із спецпредставником США, щоб обговорити інші методи тиску на Володимира Путіна.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем та обговорив низку важливих питань.

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09:16 Міністр оборони Німеччини прибув до Києва — яка мета візиту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:10 Небажані купюри — чому виникають проблеми з обміном євро

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