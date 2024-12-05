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Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

5 декабря 2024 г. 13:04

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13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

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12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

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13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

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12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Сегодня, 5 декабря, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем встречу главы Офиса президента Андрея Ермака с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Зеленский ввел санкции против Грузии;
  • Труханов рассказал о мобилизации коммунальщиков;
  • Паспортные сервисы за границей отказываются выдавать паспорта ребятам, выехавшим из Украины к своему 18-летию;
  • НАТО обсуждает сценарии переговоров по завершению войны — Bloomberg;
  • Украина собирается сообщить о своей готовности к миру, — WSJ;
  • Государство обещает не повышать тарифы на газ, тепло и электроэнергию до конца отопительного сезона.

Гости сегодняшнего эфира:

  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;
  • политтехнолог Тарас Загородний.

Ранее мы писали, что украинская делегация Офиса президента Украины встретилась с высокопоставленными представителями новоизбранного президента Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке