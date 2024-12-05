Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Сегодня, 5 декабря, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем встречу главы Офиса президента Андрея Ермака с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Зеленский ввел санкции против Грузии;

Труханов рассказал о мобилизации коммунальщиков;

Паспортные сервисы за границей отказываются выдавать паспорта ребятам, выехавшим из Украины к своему 18-летию;

НАТО обсуждает сценарии переговоров по завершению войны — Bloomberg;

Украина собирается сообщить о своей готовности к миру, — WSJ;

Государство обещает не повышать тарифы на газ, тепло и электроэнергию до конца отопительного сезона.

Гости сегодняшнего эфира:

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев;

политтехнолог Тарас Загородний.

Ранее мы писали, что украинская делегация Офиса президента Украины встретилась с высокопоставленными представителями новоизбранного президента Дональда Трампа. Делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.