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Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

05 грудня 2024 р. 13:04

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Зеленський ввів санкції проти Грузії;
  • Труханов розповів про мобілізацію комунальників;
  • Паспортні сервіси за кордоном відмовляються видавати паспортів хлопцям, які виїхали з України до свого 18-річчя;
  • НАТО обговорює сценарії переговорів щодо завершення війни — Bloomberg;
  • Україна збирається повідомити про свою готовність до миру, — WSJ;
  • Держава обіцяє не підвищувати тарифи на газ, тепло та електроенергію до кінця опалювального сезону.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;
  • член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;
  • політтехнолог Тарас Загородній.

Раніше ми писали, що українська делегація Офісу президента України зустрілася з високопоставленими представниками новообраного президента Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.

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14:11 Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

13:40 Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE