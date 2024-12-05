Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Зеленський ввів санкції проти Грузії;

Труханов розповів про мобілізацію комунальників;

Паспортні сервіси за кордоном відмовляються видавати паспортів хлопцям, які виїхали з України до свого 18-річчя;

НАТО обговорює сценарії переговорів щодо завершення війни — Bloomberg;

Україна збирається повідомити про свою готовність до миру, — WSJ;

Держава обіцяє не підвищувати тарифи на газ, тепло та електроенергію до кінця опалювального сезону.

Гості сьогоднішнього ефіру:

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;

член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;

політтехнолог Тарас Загородній.

Раніше ми писали, що українська делегація Офісу президента України зустрілася з високопоставленими представниками новообраного президента Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.