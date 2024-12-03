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Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

3 декабря 2024 г. 13:08

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о возможных переговорах между Украиной и Россией.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО;
  • НАТО вряд ли согласится пригласить Украину в Альянс во время заседания 3 декабря, — Reuters;
  • Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск в Украине;
  • Пентагон пока не зафиксировал активное участие войск КНДР в боях против Украины;
  • США разочарованы решением Украины не снижать мобилизационный возраст — WP.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • кореевед, автор книги "Северная Корея на человеческом языке" Николай Полищук;
  • кандидат политических наук Ростислав Балабан;
  • военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;
  • преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.

Ранее мы писали, что в Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.

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