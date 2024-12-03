Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о возможных переговорах между Украиной и Россией.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО;
- НАТО вряд ли согласится пригласить Украину в Альянс во время заседания 3 декабря, — Reuters;
- Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск в Украине;
- Пентагон пока не зафиксировал активное участие войск КНДР в боях против Украины;
- США разочарованы решением Украины не снижать мобилизационный возраст — WP.
Гости сегодняшнего эфира:
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- кореевед, автор книги "Северная Корея на человеческом языке" Николай Полищук;
- кандидат политических наук Ростислав Балабан;
- военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;
- преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.
Ранее мы писали, что в Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.
По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.