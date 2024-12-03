Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о возможных переговорах между Украиной и Россией.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО;

НАТО вряд ли согласится пригласить Украину в Альянс во время заседания 3 декабря, — Reuters;

Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск в Украине;

Пентагон пока не зафиксировал активное участие войск КНДР в боях против Украины;

США разочарованы решением Украины не снижать мобилизационный возраст — WP.

Гости сегодняшнего эфира:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

кореевед, автор книги "Северная Корея на человеческом языке" Николай Полищук;

кандидат политических наук Ростислав Балабан;

военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.

Ранее мы писали, что в Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.