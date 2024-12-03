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Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

03 грудня 2024 р. 13:08

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Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних пиатнь. Зокрема, проаналізуємо заяву глави Офіса президента Андрія Єрмака про можливі переговори між Україною та Росією.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО;
  • НАТО навряд чи погодиться запросити Україну до Альянсу під час засідання 3 грудня, — Reuters;
  • Франція та Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні;
  • Пентагон поки не зафіксував активної участі військ КНДР у боях проти України;
  • США розчаровані рішенням України не знижувати мобілізаційний вік — WP.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • кореєзнавець, автор книги "Північна Корея людською мовою" Микола Поліщук;
  • кандидат політичних наук Ростислав Балабан;
  • військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв;
  • викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.

Раніше ми писали, що у Києві у вівторок, 3 грудня, відбувся форум "Сила спортивної дипломатії", на якому виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.

За словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.

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12:56 Як Україна повертатиме Крим — нові деталі

12:37 В ОП пояснили, якою була дипломатія на Олімпійських іграх

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 Свято наближається — у центрі Одеси встановлюють ялинку

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