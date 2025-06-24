Ермак раскрыл цель визита Зеленского на саммит НАТО — видео

Во вторник, 24 июня, в Гааге начался двухдневный саммит НАТО. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал цель визита Президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ермак о цели визита Зеленского на саммит НАТО

Андрей Ермак отметил, что цель визита на саммит НАТО — это обеспечить нашу обороноспособность и сохранить поддержку со стороны НАТО и партнеров. А также сделать так, чтобы полномасштабная война в Украине закончилась устойчивым и справедливым миром.

"У нас идет война, и все сконцентрировано для того, чтобы сохранялась поддержка, поддержка НАТО, поддержка всех стран, партнеров. И безусловно абсолютно конкретные вещи — Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, оружия, санкций дополнительных против России, дополнительного давления. Безусловно именно эти темы являются главными во время встреч президента с лидерами.

Каждая минута здесь — это о том, как обеспечить нашу обороноспособность, чтобы защитить наших людей. И действительно сделать так, чтобы эта война закончилась устойчивым и справедливым миром", — рассказал глава ОПУ.

Ермак о встрече Зеленского с Трампом

По словам Ермака, Зеленский во время запланированной встречи с Президентом США Дональдом Трампом обсудит ключевые вопросы, касающиеся Украины. В частности, лидеры будут говорить о путях завершения полномасштабной войны.

"Мы видели, что действительно мир через силу работает. Мы видели это на примере Ирана. Не случайно Иран — партнер России", — подчеркнул глава ОПУ.

А также отметил, что именно эта логика — силового сдерживания агрессора — может лечь в основу диалога между Зеленским и Трампом. Кроме того, ожидается, что стороны обсудят укрепление двусторонних отношений.

Ермак о реакции мира на удары РФ по Украине

Андрей Ермак отметил, что последние массированные удары России по украинским городам вызвали жесткую реакцию мирового сообщества. По его словам, международные партнеры все четче осознают истинные намерения Кремля.

"После каждой атаки президент Владимир Зеленский немедленно выходит на связь с лидерами государств и международными организациями. Это происходит буквально за считанные минуты", — подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что мгновенная дипломатическая реакция является проявлением не только солидарности, но и инструментом давления на государство-агрессора.

По словам Ермака, мир все меньше верит в искренность российских заявлений о готовности к переговорам.

Ранее журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первых итогах саммита НАТО с места события.

Кроме того, Владимир Зеленский подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.