Єрмак розкрив мету візиту Зеленського на саміт НАТО — відео

У вівторок, 24 червня, у Гаазі розпочався дводенний саміт НАТО. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав мету візиту Президента України Володимира Зеленського на саміт у Гаазі.

Про це Андрій Єрмак розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Єрмак про мету візиту Зеленського на саміт НАТО

Андрій Єрмак зазначив, що мета візиту на саміт НАТО — це забезпечити нашу обороноспроможність та зберегти підтримку з боку НАТО та партнерів. А також зробити так, щоб повномасштабна війна в Україні закінчилася сталим й справедливим миром.

"У нас триває війна, і все сконцентровано для того, щоб зберігалася підтримка, підтримка НАТО, підтримка всіх країн, партнерів. І безумовно абсолютно конкретні речі — Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зброї, санкцій додаткових проти Росії, додаткового тиску. Безумовно саме ці теми є головними під час зустрічей президента з лідерами.

Кожна хвилина тут — це про те, як забезпечити нашу обороноспроможність, аби захистити наших людей. І дійсно зробити так, щоб ця війна закінчилася сталим й справедливим миром", — розповів голова ОПУ.

Єрмак про зустріч Зеленського з Трампом

За словами Єрмака, Зеленський під час запланованої зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом обговорить ключові питання, що стосуються України. Зокрема, лідери говоритимуть про шляхи завершення повномасштабної війни.

"Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми бачили це на прикладі Ірану. Не випадково Іран — партнер Росії", — наголосив очільник ОПУ.

А також зазначив, що саме ця логіка — силового стримування агресора — може лягти в основу діалогу між Зеленським та Трампом. Крім того, очікується, що сторони обговорять зміцнення двосторонніх відносин.

Єрмак про реакцію світу на удари РФ по Україні

Андрій Єрмак зазначив, що останні масовані удари Росії по українських містах викликали жорстку реакцію світової спільноти. За його словами, міжнародні партнери все чіткіше усвідомлюють справжні наміри Кремля.

"Після кожної атаки президент Володимир Зеленський негайно виходить на зв’язок із лідерами держав і міжнародними організаціями. Це відбувається буквально за лічені хвилини", — наголосив Єрмак.

Він підкреслив, що миттєва дипломатична реакція є проявом не лише солідарності, а й інструментом тиску на державу-агресора.

За словами Єрмака, світ дедалі менше вірить у щирість російських заяв про готовність до переговорів.

Раніше журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перші підсумки саміту НАТО з місця події.

Крім того, Володимир Зеленський підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.