Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 4 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, рассмотрим визит Андрея Ермака в США, введение в Украине платных дорог и строительство фортификаций на прифронтовых территориях.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсудим следующие вопросы:

Платные дороги будут введены в Украине через пять лет.

Укрзализныця сообщила о развитии европути.

Восстановление Украины во время войны.

Фортификации в Запорожье и Харьковской области.

Ракета "Паляниця" уже вышла в серийное производство.

В Украине показали аналог "шахеда".

Совет повысил акциз на сигареты.

Восстановление авиасообщения в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;

первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк;

народный депутат Украины, "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко;

глава наблюдательного совета Украинской авиатранспортной ассоциации, экспрезидент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Напомним, Одесская область — одна из пяти, где могут появиться платные дороги. Впрочем, для этого нужно измерить транспортный поток, чтобы бизнес мог окупиться. Кроме того, необходимо подготовить соответствующее законодательство.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Их использование можно не согласовывать с западными партнерами.