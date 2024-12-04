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Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

4 декабря 2024 г. 17:56

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Сегодня, 4 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, рассмотрим визит Андрея Ермака в США, введение в Украине платных дорог и строительство фортификаций на прифронтовых территориях.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE обсудим следующие вопросы:

  • Платные дороги будут введены в Украине через пять лет.
  • Укрзализныця сообщила о развитии европути.
  • Восстановление Украины во время войны.
  • Фортификации в Запорожье и Харьковской области.
  • Ракета "Паляниця" уже вышла в серийное производство.
  • В Украине показали аналог "шахеда".
  • Совет повысил акциз на сигареты.
  • Восстановление авиасообщения в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;
  • первый заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк;
  • народный депутат Украины, "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко;
  • глава наблюдательного совета Украинской авиатранспортной ассоциации, экспрезидент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Напомним, Одесская область — одна из пяти, где могут появиться платные дороги. Впрочем, для этого нужно измерить транспортный поток, чтобы бизнес мог окупиться. Кроме того, необходимо подготовить соответствующее законодательство.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Их использование можно не согласовывать с западными партнерами.

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18:23 Контрабанда на 165 млн — схема в Одесском порту

18:15 ДТП в Днепре — суд избрал меру пресечения 17-летнему пассажиру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Зеленский наградил бойцов в День ракетных войск и артиллерии

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