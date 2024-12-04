Сьогодні, 4 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо візит Андрія Єрмака до США, запровадження в Україні платних доріг та будівництво фортифікацій на прифронтових територіях.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі питання:

Платні дороги запровадять в Україні через п'ять років.

Укрзалізниця повідомила про розбудову євроколії.

Відбудова України під час та після війни.

Фортифікації на Запоріжжі і Харківщині.

Ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво.

В Україні показали аналог "шахеда".

Рада підвищила акциз на цигарки.

Відновлення авіасполучення в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;

перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

голова наглядової ради Української авіатранспортної асоціації, експрезидент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошніков;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гарі.

Нагадаємо, Одеська область — одна з п'яти, де можуть з'явитися платні дороги. Втім, для цього потрібно виміряти транспортний потік, щоби бізнес міг окупитися. Крім того, необхідно підготувати відповідне законодавство.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що ракета "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. Їх використання можна не узгоджувати із західними партнерами.