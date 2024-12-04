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Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

04 грудня 2024 р. 17:56

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

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16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

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23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

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Сьогодні, 4 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо візит Андрія Єрмака до США, запровадження в Україні платних доріг та будівництво фортифікацій на прифронтових територіях.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі питання:

  • Платні дороги запровадять в Україні через п'ять років.
  • Укрзалізниця повідомила про розбудову євроколії.
  • Відбудова України під час та після війни.
  • Фортифікації на Запоріжжі і Харківщині.
  • Ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво. 
  • В Україні показали аналог "шахеда".
  • Рада підвищила акциз на цигарки.
  • Відновлення авіасполучення в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;
  • перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • голова наглядової ради Української авіатранспортної асоціації, експрезидент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошніков;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гарі.

Нагадаємо, Одеська область — одна з п'яти, де можуть з'явитися платні дороги. Втім, для цього потрібно виміряти транспортний потік, щоби бізнес міг окупитися. Крім того, необхідно підготувати відповідне законодавство. 

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що ракета "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. Їх використання можна не узгоджувати із західними партнерами.

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17:52 Стало відомо, як пройде відкриття головної ялинки у Києві

17:43 Динамо та Олександрія не визначили переможця та дали шанс Шахтарю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 Дамба є, грошей нема — Одеса знову під загрозою затоплення

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