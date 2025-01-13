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Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Емец назвал условия для проведения выборов после войны

13 января 2025 г. 19:06

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В Украине все чаще обсуждают проведение выборов после завершения войны. Однако голосование невозможно, если не будет реестра избирателей.

Об этом заявил депутат Киевсовета Леонид Емец в эфире День.LIVE в понедельник, 13 января.

Выборы в Украине

"Нет реестра избирателей — нет выборов. Вот что бы вам ни рассказывали, какие бы ни были намерения и идеи", — сказал он.

По словам Емца, чтобы его создать, надо минимум полгода на все этапы: нужно закупить серверы, тендеры на них провести — это уже два месяца. Также нужно провести и другие работы. Однако никаких действий не происходит, поэтому разговоры о выборах весной или летом не обоснованы.

По мнению нардепа, важным аспектом является то, что законодательство должно отвечать потребностям, прежде всего речь идет об обеспечении безопасности граждан.

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что для проведения выборов в Украине после войны понадобится не менее шести месяцев

Также Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману объяснил причины, почему во время военного положения нельзя провести выборы в Украине.

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