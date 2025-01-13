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Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

Ємець назвав умови для проведення виборів після війни

13 січня 2025 р. 19:06

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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В Україні все частіше обговорюють проведення виборів після завершення війни. Однак голосування неможливе, якщо не буде реєстру виборців.

Про це заявив депутат Київради Леонід Ємець в ефірі День.LIVE у понеділок, 13 січня.

Вибори в Україні

"Немає реєстру виборців — немає виборів. От що б вам не розказували, які б не були наміри й ідеї", — сказав він.

За словами Ємця, аби його створити, треба щонайменше пів року на всі етапи: закупити сервери, тендери на них провести — це вже два місяці. Також потрібно провести й інші роботи. Однак ніяких дій не відбувається, тому розмови щодо виборів навесні чи влітку — необґрунтовані.

На думку нардепа, важливим аспектом є те, що законодавство має відповідати потребам, насамперед йдеться про забезпечення безпеки громадян.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що для проведення виборів в Україні після війни знадобиться щонайменше шість місяців.

Також Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману пояснив причини, чому під час воєнного стану не можна провести вибори в Україні.

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