Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Украинцы, которые во время оккупации населенных пунктов не выехали и получили паспорта РФ, смогут вернуть свой статус после завершения войны. Для этого будет создан специальный механизм.

Об этом рассказала народный депутат Елизавета Ясько в эфире Ранок.LIVE.

Паспортизация на ВОТ

По ее словам, в Украине будет разработан механизм, где граждане из ВОТ смогут обратиться и объяснить ситуацию, при каких обстоятельствах им пришлось взять российский паспорт и снова стать только гражданином Украины без российского.

"Будет очень тяжело, потому что здесь вопрос еще как отказаться от паспорта РФ, потому что россияне не принимают такое и это будет "изменой" и могут бросить в тюрьму. Но наш омбудсмен Лубинец занимается этим вопросом, потому что это касается миллионов людей", — заметила Ясько.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты провели конкурс на лучший "казацкий" кадетский корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.

Также мы писали, что в Старобельске Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.