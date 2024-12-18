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Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

18 декабря 2024 г. 13:05

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Украинцы, которые во время оккупации населенных пунктов не выехали и получили паспорта РФ, смогут вернуть свой статус после завершения войны. Для этого будет создан специальный механизм.

Об этом рассказала народный депутат Елизавета Ясько в эфире Ранок.LIVE.

Паспортизация на ВОТ

По ее словам, в Украине будет разработан механизм, где граждане из ВОТ смогут обратиться и объяснить ситуацию, при каких обстоятельствах им пришлось взять российский паспорт и снова стать только гражданином Украины без российского.

"Будет очень тяжело, потому что здесь вопрос еще как отказаться от паспорта РФ, потому что россияне не принимают такое и это будет "изменой" и могут бросить в тюрьму. Но наш омбудсмен Лубинец занимается этим вопросом, потому что это касается миллионов людей", — заметила Ясько.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты провели конкурс на лучший "казацкий" кадетский корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.

Также мы писали, что в Старобельске Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

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15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

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13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

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11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

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11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

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08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE