Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Українці, які під час окупації населених пунктів не виїхали та отримали паспорти РФ, зможуть повернути свій статус після завершення війни. Для цього створять спеціальний механізм.

Про це розповіла народна депутатка Єлизавета Ясько в ефірі Ранок.LIVE.

Паспортизація на ТОТ

За її словами, в Україні буде розроблений механізм, де громадяни з ТОТ зможуть звернутися і пояснити ситуацію, за яких обставин їм довелося взяти російський паспорт і знову стати лише громадянином України без російського.

"Буде дуже важко, тому що тут питання ще як відмовитися від паспорта РФ, бо росіяни не приймають таке і це буде "зрадою" та можуть кинути у в'язницю. Але наш омбудсмен Лубінець займається цим питанням, бо це стосується мільйонів людей", — зауважила Ясько.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області колаборанти провели конкурс на найкращий "козацький" кадетський корпус. Головною умовою для дітей було вміння керувати дронами.

Також ми писали, що у Старобільську на Луганщині представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди серед учнів старших класів.